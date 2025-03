Puya și soția lui, Melinda Gărdescu, în ipostaze romantice după ce s-a zvonit că divorțează

În urmă cu doar câteva zile, Puya a lansat o piesă alături de Nicole Cherry, iar versurile au stârnit un val de reacții în mediul online. Fanii s-au gândit că cei doi ar avea probleme în căsnicie, ba chiar că ar ajunge la divorț. Acum, artistul s-a filmat în ipostaze romantice alături de Melinda, iar imaginile au apărut pe rețelele sociale.

Puya și soția lui, Melinda Gărdescu, în ipostaze romantice

Puya și Melinda Gărdescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 20 de ani. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011, au împreună trei fetițe superbe și o căsnicie la care mulți visează. Totuși, în urmă cu doar o săptămână, un val de reacții a apărut în mediul online, după ce artistul a lansat o piesă în care vorbește despre problemele în căsnicie.

Ca să liniștească apele, fostul concurent de la X Factor a revenit cu o declarație, mărturisind că nu divorțează de soția lui, ci doar vorbește în versurile piesei despre anumite situații pe care le-a întâmpinat, de-a lungul anilor, în relația sa. La câteva zile după ce s-a zvonit că divorțează, Puya a postat un videoclip în care apare alături de partenera sa, fiind în ipostaze romantice.

Melinda Gărdescu, declarații despre relația cu Puya

Recent, soția lui Puya a declarat la Știrile Antena Stars că își susține soțul în cariera sa muzicală, participând la concerte și festivaluri importante, precum cel al rapperului 50 Cent. Melinda subliniază că soțul ei provine dintr-o familie fericită, cu un exemplu pozitiv acasă, sugerând că acest aspect influențează pozitiv și relația lor.

„Îl susțin foarte mult. Merg la concertele astea mai mari, cum a fost la 50 Cent, adică nu avea cum să lipsesc, merg la concerte, la festivaluri (…) Soțul meu a avut o familie foarte fericită, a avut un exemplu de acasă, deci cred că se moștenește din familie”, a declarat soția lui Puya, la Știrile Antena Stars.

Pentru ce îi este recunoscător Puya soției sale

Și artistul a vorbit despre relația cu soția sa, în cadrul podcastului moderat de Mihai Morar. Acesta a dezvăluit că Melinda este cea care i-a dat un scop în viață.

„În lumea asta artistică întâlnești foarte multe femei, fete, dar foarte greu îți faci relații. Am avut norocul să găsesc o fată care nu prea îmi asculta muzica. Am reușit să facem o familie și am reușit să am un scop. În primul rând, să am un scop. Mă duc acasă, mă așteaptă cineva și acuma eu cu banii ăștia pe care i-am câștigat, trebuie să fac ceva, nu mă mai duc eu să fac pe nebunul cu mașini, haine și să impresionez”, a povestit artistul.

Foto – Captură Video/Instagram



