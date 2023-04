Puya și soția fac show la Chefi la cuțite: „Am gătit prima oară la 15 ani, în sensul că am hrănit toată familia”

S-au afișat în competiția de la America Express, iar acum gătesc la Chefi la cuțite. Puya și soția sa își arată de această dată talentele și în bucătărie. Melinda recunoaște că gătește de la 15 ani.

Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au de înfruntat în această seară numeroase provocări.

Puya și Melinda încearcă să îi cucerească pe Chefi

Printre cei care vor găti diseară pentru cei trei jurați se numără concurenți cu experiență gastronomică remarcabilă, dar și participanți care îi vor surprinde pe maeștrii bucătăriei cu apariția lor în platoul Chefi la cuțite.

Puya și Melinda vor face echipă la bancul de lucru, pregătind niște farfurii menite să-i cucerească pe Chefi.

„Am gătit prima oară la 15 ani, în sensul că am hrănit toată familia. Și de-atunci gătesc aproape zilnic”, povestește Melinda.”De-atunci nu s-a mai oprit!”, completează Puya. Cum se vor descurca cei doi în bucătărie și ce verdict vor primi din partea Chefilor, vom afla astăzi.

Puya și Melinda, cum au devenit un cuplu

Puya și-a cunoscut soția la un bal, în 2006. Artistul a cântat acolo și s-a îndrăgostit de brunetă. Au ajuns să formeze un cuplu, au devenit părinți și s-au căsătorit. „Nu era fana mea. Eu am cântat la balul unde ea a prezentat. Și mi-a tras și țeapă cu banii! Ăia aveau sala plină și mie îmi ziceau că n-au bani. Și așa ne-am împrietenit. Am ținut legătura, am vorbit.

După a început să îmi placă jocul ăsta și îmi tot puneam concerte în zona unde era ea. Sunam la cluburile din Cluj unde era ea. La un moment dat am cântat și într-un grajd! Și uite așa am reușit să acopăr fiecare sătuc din zona Clujului!”, a povestit Puya în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ilona Brezoianu vine Chefi la cuțite să analizeze preparatele

Tot în ediția de diseară, jocul pentru amuletă se anunță plin de suspans, cel de-al patrulea Chef care intră în arena competiției fiind Florin Ivan.

”Am mai gătit alături de Sorin Bontea la emisiunea Titani la cuțite și am fost în echipa lui. Dar cu toți trei împreună nu am mai gătit – și mai ales în această formulă, în care suntem rivali”, a declarat Chef Florin Ivan. Până acum, Cătălin Scărlătescu este deținătorul a două amulete – iar în seif a fost depozitată una singură.

Câștigătorul din această seară va fi ales de către o invitată pregătită pentru o degustare specială: Ilona Brezoianu vine să analizeze preparatele Chefilor. La cine va ajunge amuleta după provocarea dificilă a Ginei Pistol, vom vor descoperi în ediția Chefi la cuțite de diseară.

