Puya, primul mesaj după ce el și Melinda au fost eliminați de la America Express

Puya și Melinda au fost eliminați, miercuri seară, din competiția America Express. La scurt timp de la difuzarea emisiunii, artistul a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

Simpaticul cuplu a pierdut cursa pentru ultima șansă, speranța lor stând în vulturul ascuns în cutia Irinei Fodor. Însă, de data aceasta, vulturul a fost roșu.

Puya, primul mesaj după ce a fost eliminat de la America Express

După ce au fost eliminați de la America Express, Puya a transmis un mesaj scurt pe rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Mulțumim tuturor pentru susținere”, a scris artistul pe Instagram, unde a postat și o imagine cu el și Melinda din timpul competiției.

După ce au aflat că vor pleca acasă înainte de semifinală, Puya și Melinda au afirmat că și-ar fi dorit să meargă mai departe în acestă competiție.

„Aia e. Ce să facem acum?! Se pare că pentru noi cursa s-a încheiat”, a spus Puya.

„Îmi pare rău, îmi pare și bine”, a zis Puya când a văzut ce culoare are vulturul.

„E o experiență diferită, noi nu am mai trecut prin așa ceva. Mi-a plăcut foarte mult și mă bucur că am putut să fac parte din ea. Mi-am depășit multe frici și am ieșit din zona mea de confort”, a afirmat Melinda.

Citește și: Concurenții America Express, legați de scaune. Melinda a avut un șoc când a văzut ce a urmat: „Am crezut că fac infarct” / Video

Citește și: Andreea Bălan, mesaj emoționant: „În adâncul sufletului toți simțim și vrem iubire”

Reacțiile concurenților după eliminarea lui Puya

Și celorlalți concurenți le-a părut rău că Puya și Melinda părăsesc în acest punct competiția, fiind la doar un pas de semifinală.

„Ne-am atașat de ei. Am descoperit un Puya pe care nu îl știam, am descoperit cât de mult citește. Am văzut în ce fel privește el lumea și e foarte interesant”, a spus Nelu Cortea.

„Și o Melinda care te face să râzi, îți dă energie, e peste tot. E directă, e tranșată. Dacă vrei să afli ceva despre tine și nu știai, nu te duci la psiholog, te duci la Melinda și-ți spune verde în față”, au mai spus Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Citește și: America Express 2023 se apropie de sfârșit. Când va avea loc marea finală

Citește și: Concurenții America Express, nevoiți să mănânce viermi și porcușori de Guinea. O echipă a refuzat să facă proba / VIDEO

Cum a început povestea de iubire dintre cei doi concurenți

Puya și Melinda sunt căsătoriți de mai mulți ani și au împreună trei fete. Povestea lor de dragoste a început cu mai bine de 12 ani în urmă, pe când Melinda avea doar 17 ani.

S-au cunoscut la un bal al Bobocilor pe care Melinda îl prezenta și la care Puya a fost invitat să cânte. S-au văzut, s-au plăcut și au rămas împreună.

„Ea prezenta Balulul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, a povestit Puya potrivit Spynews.

De când a cunoscut-o pe Melinda, artistul a devenit un familist convins.

„M-am căsătorit, am făcut copii, o familie și, automat, am început să nu mă mai gândesc doar la mine. Așa am început să strâng bani. Că eu bani mai avusesem, da’ îi făceam praf mereu că, na, viața de rockstar cere sacrificii. Sunt sigur că dacă nu făceam pasul ăsta, eram vai de capul meu. Bărbații au tendința să copilărească până la adânci bătrâneți. Probabil d’aia eu mă joc cel mai bine cu copiii, nu ea”, a afirmat Puya, pe numele lui adevărat Dragoș Gărdescu.

Prima lor fetiță, Melisa, a venit pe lume în anul 2010, înainte ca cei doi să se căsătorească.

Vezi în Galeria FOTO mai multe imagini cu Puya și Melinda la America Express

Sursă foto: PR, Instagram