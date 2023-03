Andreea Bălan, mesaj emoționant: „În adâncul sufletului toți simțim și vrem iubire”

Andreea Bălan a postat un mesaj emoționant pe pagina ei de Instagram, unde a vorbit despre emoții și sentimente și despre faptul că ea a ales să nu își mai pună inima pe tavă, după ce a primit prea multe lovituri de la viață.

Artista face echipă cu Andreea Antonescu în emisiunea America Express, unde au demonstrat că sunt puternice și pot trece peste orice.

Andreea Bălan: „Nimic nu mă mai doboară”

Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România și o prezență constantă pe rețelele de socializare, unde își ține mereu la curent urmăritorii cu ceea ce i se întâmplă. Acum, cântăreața a postat un mesaj emoționant, în care a vorbit despre modul în care a ajuns o persoană puternică, pe care nimic nu mai poate să o doboare.

„Știu, pare că sunt de oțel și că nimic nu mă doboară. Așa e, nimic nu mă MAI doboară deoarece viața mi-a dat atât de multe lovituri din care a trebuit să mă ridic și să merg mai departe (indiferent de ceea ce am simțit) încât am devenit puternică ca să pot face față vieții. Dar a fi puternic nu înseamnă că nu simți. Mereu am simțit, profund, toată pleiada de emoții și de sentimente, doar că am învățat în timp, cu fiecare lovitură, să nu mai arăt”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

„Și așa cred că suntem, sau devenim, foarte mulți dintre noi. Ne naștem inocenți, sensibili, iubitori și fără să vrem, la fiecare lovitură devenim mai reci, mai indisponibili emoționali și mai duri atât cu noi cât și cu cei din jur”, a continuat artista.

„Foarte puțini oameni m-au văzut vulnerabilă”

Cântăreața este de părere că toți oamenii își doresc să fie iubiți și acceptați, deși mulți poate nu arată acest lucru.

„Dar… în adâncul sufletului toți simțim și toți vrem iubire, să iubim dar să fim iubiți și acceptați așa cum suntem. Iar eu sunt un om foarte sensibil și empatic, doar că, foarte puțini oameni m-au văzut vulnerabilă și cu sufletul în palme. Am scris aceste rânduri pentru copilul interior căruia noi înșine trebuie să îi dăm validare și să nu mai așteptăm din exterior. America Express reprezintă încă o cărămidă în transformarea mea ca om”, a mai spus Andreea Bălan.

Artista a mărturisit că i-a plăcut foarte mult competiția America Express și s-a bucurat de fiecare clipă petrecută acolo.

„Mi-a plăcut să mă joc acolo, să fac, poate, ceea ce mi-aș fi dorit în copilărie și nu am avut când. Am făcut față stresului din concurs tocmai pentru că sunt puternică și totodată sensibilă și am învățat să arăt vulnerabilitatea mea”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Cântăreața a făcut această postare la scurt timp după difuzarea ediției de luni a emisiunii America Express, unde a dezvăluit că noaptea obișnuiește să umble prin frigiderele gazdelor pentru a lua ceva de mâncare. Asta, după o zi întreaă în care aleargă prin America de Sud, fără a avea timp sau bani pentru mâncare.

Sursă foto: Instagram