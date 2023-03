Concurenții America Express, nevoiți să mănânce viermi și porcușori de Guinea. O echipă a refuzat să facă proba / VIDEO

Concurenții de la America Express au avut câteva probe de foc în ediția de duminică seară. Echipele rămase în competiție au fost nevoite să se „împrietenească” cu delicatesele din Columbia.

Cele cinci echipe care străbat Drumul Aurului au întâmpinat câteva greutăți în drum spre cursa pentru amuletă.

Concurenții de la America Express au mâncat „delicatese” columbiene

Echipele s-au prezentat la careu cu forțe proaspete, însă fără a ști ce le-a pregătit Irina Fodor, încă de la primele ore ale dimineții.

Înainte de a pleca în cursă, Irina le-a pus în față câte un bol acoperit. Le-a prezentat beneficiile a ceea ce se afla înăuntru, fără a le spune și ce trebuie să mănânce pentru a putea porni în cursă.

După câteva minute de agonie, concurenții au descoperit ce delicatesă aveau în fețele lor: viermi.

„Mi-a venit să vomit instant”, a mărturisit Nelu Cortea.

Echipele au început să mănânce viermii, însă o echipă a refuzat să guste așa ceva. Puya și Melinda au preferat să primească o penalizare de 20 de minute.

„Nicio șansă! Dacă vrei, stau tot stagiul aici”, a spus Puya, în timp ce celelalte echipe plecau sprea următoarea misiune.

„Îmi venea să vărs doar când mă uitam la ei. E un blocaj în creier, dar nu pot să trec peste el”, a explicat și Melinda.

Pe parcursul probelor, concurenții au mai fost nevoiți să bea suc de guave cu viermi, să mănânce porcușori de Guinea fripți și să termine un borcan de furnici în ciocolată.

Doina Teodoru, în lacrimi la una din probe

În momentul în care a citit că trebuie să mănânce un porcușor de Guinea, Doina Teodoru a izbucnit în plâns. Actrița nu și-a ptuut stăpâni lacrimile, în timp ce iubitul ei, chef Cătălin Scărlătescu, încerca să termine de unul singur delicatesa columbiană.

„A început Doina să plângă că au omorât hamsterii”, a povestit chef Scărlătescu.

Nici ceilalți concurenți nu au fost bucuroși la vederea preparatului, iar Nelu Cortea a trebuit să mănânce și el, ca și Cătălin Scărlătescu, de unul singur preparatul, întrucât Cătălin Bordea este vegetarian.

„E șobolan. Oamenii vânează șobolani. E foarte bun”, l-a încurajat Cătălin Bordea pe colegul său.

„Eu am zis de la început că nu mănânc carne. Am băgat de dimineață doi viermi, am mai băut niște viermi acum. Frățioare, te descurci. Noi am avut o în sensul că dacă e vorba de mâncat scărboșenii le ba eu… Dar ăsta părea un iepure. Eu știu că era șobolan, dar părea un iepure”, a afirmat Bordea la testimoniale.

Și aici, Puya și Melinda au refuzat să facă proba, fiind nevoiți să revină pe teren pentru a strânge un borcan cu furnici.

