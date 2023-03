În ce relații au rămas Melinda și Joaquin Bonilla după America Express: „A fost un click” / Video

Melinda și Joaquin Bonilla s-au cunoscut în timpul competiției America Express și au spus, încă de atunci, că se bucură că s-au întâlnit. Și asta pentru că, între cei doi, s-a format o relație de prietenie foarte frumoasă.

Melinda a participat la America Express cu soțul ei, Puya, în timp ce Joaquin a pornit pe Drumul Aurului cu Ovidiu Buta.

Melinda și Joaquin Bonilla, prietenie după America Express

S-au cunoscut în aeroport și au avut ocazia să vorbească mai mult la hotel, în timp ce așteptau startul competiției. Prietenia lor a continuat și s-a dezvoltat și după America Express, iar Melinda și Joaquin Bonilla au ajuns și să lucreze împreună.

„Acolo ne-am cunoscut, în aeroport, în Amesterdam, acolo a fost un click foarte frumos, ceva de magie”, a povestit Joaquin Bonilla în emisiunea Xtra Night Show.

„Nu ne cunoșteam deloc până la acest show, nici nu știam că existăm. Înainte de avion am vorbit 10-15 minute”, a completat Melinda.

„Am băut o bere, am stat de vorbă. Noi eram toți acolo obosiți, după un zbor lung și Oase care ne spunea „acum începe, în orice moment”. Am deschis un pic de bere, am mâncat acolo la hotel și Melinda făcea curat. Făcea curățenie”, a dezvăluit Joaquin Bonilla.

Cei doi au vorbit și despre strategiile făcute în timpul emisiunii.

„Bisericuța asta cred că a venit natural, pe parcurs”, a spus Melinda.

„Nu am avut timp de strategie deloc. Noi am început: ai plicul roșu, hai pup, la revedere. Ne vedem în Guatemala, hai pa”, a spus Joaquin.

Soția lui Puya și-a lansat o colecție de haine

Melinda și Joaquin au ajuns și să lucreze împreună. Soția lui Puya și-a deschis un magazin online, iar la promovarea brandului a ajutat-o chiar Bonilla.

„Melinda și-a lansat colecția în Mexic și după în Guatemala și după în Columbia. ȘI după a venit și în România, așa să spui”, a afirmat Joaquin.

„Pe Puya”, a glumit Melinda, făcând referire la faptul că în timpul competiției America Express, artistul a purtat haine create chiar de soția lui.

„Eu când am văzut pantalonii scurți ai lui Puya am zis că vreau și eu și toată lumea voia. Am zis hai să ne cuplăm, hai să facem ceva, că merită să fie văzut, merită să fie cunoscută partea creativă a Melindei pentru că ea e foarte creativă”, a precizat Joaquin Bonilla.

Cei doi au dezvăluit că încearcă să se asocieze.

„Pe acest drum încerc să vin eu cu toată partea creativă, ea cu munca”, a explicat Bonilla.

