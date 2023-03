Jean Gavril are un nou proiect televizat. Andreea Bălan l-a dat de gol. „Tu vei fi jurată, iar eu concurent” / Video

Jean Gavril nu va sta prea mult timp departe de micul ecran. Și asta pentru că artistul va face parte dintre concurenții unei emisiuni difuzate tot de Antena 1. Participarea acestuia nu a fost încă anunțată oficial, însă Andreea Bălan a făcut o gafă și l-a dat de gol.

La scurt timp după difuzarea ediției „America Express” în care echipa formată din Jean Gavril și Dinu a fost eliminată, cântărețul a făcut un live pe Instagram, în care a vrut să le mulțumească susținătorilor lor.

Jean Gavril, într-o nouă emisiune la Antena 1

În timp ce se afla în direct cu urmăritorii lui, artistul a primit o cerere de alăturare de la Andreea Bălan. Cântăreața a ținut să îl felicite pentru parcursul său în America Express. Dar, totodată, Andreea a făcut o gafă și a anunțat că Jean Gavril va participa la o nouă emisiune televizată, înainte ca partticiparea lui să fie anunțată oficial de postul de televiziune Antena 1.

Jean Gavril a mărturisit că el nu a urmărit episodul în care el și fratele său au fost eliminați și asta pentru că a fost la un concert în București, în timpul difuzării emisiunii.

„Eu nu l-am văzut pentru că l-am trăit pe pielea mea împreună cu Dinu. Vin în seara asta de la un concert, salutare din București”, a afirmat artistul pe Instagram.

La scurt timp s-a conectat și Andreea Bălan.

„Hai că ați făcut treabă bună, am urmărit emisiunea acum. Mă bucur că am făcut echipă cu tine. Sunt fericită că am lucrat împreună la acest proiect”, i-a transmis cântăreața.

„Mult succes în finală”, i-a zis la rândul lui Jean Gavril.

„Vedem săptămâna viitoare, rămâneți cu ochii pe finala Te cunosc de undeva. Am încurcat emisiunile! S-a anunțat următorul tău proiect?”, a răspuns Andreea Bălan, i-a spus Andreea Bălan lui Jean, fără să își dea seama că a dezvăluit faptul că acesta va face parte din concurenții noului sezon al show-ului de transformări.

„S-a anunțat doar partenera mea. Vedem lumea ce o să zică”, a spus artistul amuzat de gafa făcută de colega sa.

„Jean va participa la Te cunosc de undeva, sezonul 19”, a dezvăluit atunci Andreea Bălan.

„Unde tu ești jurată, iar eu sunt concurent”, a completat cântărețul.

„Așa fac eu prostii mereu, nu e nicio problemă, mă iartă șefii de la Antenă. Ai fost minunat și eu sunt minunată, ne vedem în noul proiect”, a încheiat repede Andreea.

Jean și Dinu, primele cuvinte după eliminarea de la America Express

După ce a încheiat convorbirea cu Andreea Bălan, a intrat în live și Dinu. Atunci cei doi au vrut să le transmită susținătorilor lor câteva cuvinte de mulțumire.

„Sperăm că am fost cât se poate de decenți. N-am ieșit supărat absolut deloc”, a afirmat Jean Gavril.

„Să nu vă mai uitați la emisiune”, a glumit Dinu.

„Mulțumim că l-ați suportat pe Jean, care este greu de suportat și mulțumim că m-ați suportat pe mine, care sunt mai greu de suportat ca Jean”, le-a transmis Dinu Gavrilă celor de acasă.

„Noi doar am fost foarte la fel cum suntem noi în viața de zi cu zi. Era stresul și adrenalina. Sunt foarte mulțumit de parcursul nostru”, a ținut să precizeze Jean Gavril.

În încheiere, artistul le-a mai transmis un mesaj celor care i-au susținut în emisiunea America Express: „Să nu vă pară rău că am plecat pentru că am plecat cu capul sus, după cum ați observat. Am plecat zâmbind, toată lumea ne-a felicitat”.

În finala America Express se vor confrunta trei echipe: Cătălin Scărlătescu cu Doina Teodoru, Cătălin Bordea cu Nelu Cortea și Andreea Bălan cu Andreea Antonescu.

