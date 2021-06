Prin ce a trecut Vlad Gherman după despărțirea de Cristina Ciobănașu: „Sunt lucruri care nu-mi fac cinste”

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de nouă ani. În urmă cu câteva luni, cei doi au hotărât să pună punct relației lor, iar perioada ce a urmat nu a fost una ușoară pentru niciunul dintre ei. Actorul în vârstă de 28 de ani a povestit că se apucase de băut și de fumat, iar asta l-a determinat să ceară ajutorul unui psiholog.

„Imediat după despărțire am străbătut o perioadă destul de ciudată. O perioadă despre care nu pot să vorbesc decât cu o oarecare rușine în suflet. Și asta pentru că am început să consum foarte mult alcool, lucru pe care nu-l făceam, eu dacă beam o sticlă de vin pe an. Cred că ajunsesem la un moment dat să beau o sticlă pe zi.

Am început să fumez țigări pentru că stăteam cu sora mea, ea fiind fumătoare. Am început să fumez, să-mi cumpăr singur pachete de țigări. Ajunsesem să am o perioadă în care fumam aproape un pachet pe zi”, a spus Vlad Gherman pe YouTube.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Actorul din serialul „Adela” a mai spus că a reușit să se redreseze destul de repede, cu ajutorul unui psiholog.

„Sunt lucruri care nu-mi fac cinste, lucruri urâte, partea aia mai întunecată a acestei experiențe, a acestei schimbări majore din viața mea. Ajutat de psihologa mea, am reușit să mă redresez repejor.

Nu pot să spun că am renunțat definitiv la fumat, la consumul de alcool. Nu mai beau și nu mai fumez atât de mult. Am simțit pe pielea mea ce înseamnă să faci lucrurile astea”, a mai spus el.

Într-un interviu exclusiv care apare în ediția de iunie a revistei Unica, Vlad ne-a spus mai multe despre cum arată acum relația dintre el și Cristina.

„Pentru mine a fost foarte greu la început, aproape imposibil”, a zis el. „Nu aş fi crezut că îi voi putea fi din nou prieten Cristinei. Parcă mă întorsesem în 2011, când eram doar prieteni.

Aveam o presiune constantă a amintirilor frumoase construite în aceşti 9 ani şi din cauza asta îmi era greu să o privesc ca pe o amică… dar, uite că viaţa m-a contrazis: se poate să rămâi prieten cu fosta ta iubită chiar şi după 9 ani de relaţie.

Da, mai avem amândoi momente când picăm, dar… încă e proaspăt evenimentul ăsta şi o să mai avem nevoie de timp pentru a ne vindeca definitiv”.

Sursă foto: Instagram