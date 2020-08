Pepe își vinde afacerea în plină pandemie de coronavirus

Pepe are a decis să renunţe la salonul de înfrumuseţare aflat pe Calea Victoriei, pe care l-a scos la vânzare cu 430.000 de euro, redus de la 530.000 de euro: „Era prea multă responsabilitate pentru mine pentru nimic. Am închiriat salonul de trei luni. Practic câştig aceeaşi sumă din chirie. Le-am propus celor care au închiriat să îl cumpere, le-am oferit chiar şi o variantă în rate. Până se decid l-am scos la vânzare… Dar nu e grabă, dacă se vinde bine, dacă nu, nu. Dar el funcţionează sub acelaşi nume.

Mi-am dat seama că eu nu aveam timp să mă ocup de el, plecam în weekend câte trei zile şi când mă întorceam, nu mai ştiam ce e la salon. Eu nu aveam timp, Raluca are grădiniţa”, – a spus Pepe pentru Click.ro.

Pepe, de asemenea, mai deține și o grădiniță pe care la începutul pandemiei de coronavirus a fost nevoit să o închidă, însă care acum și-a reluat activitatea.

O altă vedetă care și-a scos afacerea la vânzare este Majda Aboulumosha. Prezentatoarea de la Antena Stars are o cofetărie mobilă pe care o vinde cu 17.500 de euro. Rulota de dulciuri are chipul vedetei pe ea și apare pe un site de vânzări/închirieri:

„Nu ştiu dacă mai e un secret pentru oameni faptul că eu iubesc să fac prăjituri şi având această pasiune m-am gândit să iau o camionetă în urmă cu un an şi jumătate şi să fac o cofetărie mobilă. Am căutat-o mult pentru că mi-am dorit să fie din producţie magazin, să ştiu că are toate utilităţile necesare şi e totul în siguranţă.

Din păcate, nu am reuşit să mă ocup de ea, pentru că asta înseamnă să mă multiplic, ca să reuşesc să fiu şi la emisiune, şi la laborator, şi la predări, şi cu familia.

Aşa că am închiriat-o timp de un an, iar acum am oferit-o spre vânzare, sau de ce nu, spre o altă închiriere în dorinţa de a vedea că cineva se poate ocupa şi bucura de ea. O vând pentru că efectiv nu am timp să mă ocup. Am mai multe proiecte.

O vând cu 17.500 de euro sau o închiriez. Mi-ar părea rău doar dacă aş afla că ajunge într-un loc şi stă degeaba, în rest eu când iau vreo decizie sunt foarte asumată. Tot ce mi doresc e să ştiu că cineva chiar se poate bucura de ea.”, – a declarat Majda Aboulumosha pentru sursa citată.

