Pepe, declarații surprinzătoare: „Îmi doresc să mă căsătoresc din nou”

Pepe a fost căsătorit din 2006 până în 2011 cu Oana Zăvoranu. Un an mai târziu s-a recăsătorit cu Raluca Pastramă (30 de ani), alături de care are două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani). Cea de-a doua căsnicie s-a încheiat în februarie 2021, însă artistul s-a arătat pregătit pentru o nouă relație și de ce nu, o nouă căsnicie.

„Normal că-mi doresc să mă căsătoresc din nou cu acte. Dacă aș avea o relație, care este extrem de posibilă, până la urmă, poate mai urmează încă un copil, nu ai de unde să știi… Dar ce facem, mă? Ne castrăm? Ne eutanasiem? Dacă așa vrea Dumnezeu!”, i-a spus Pepe lui Dan Captos în emisiunea Xtra Night Show.

Pepe: „De ce să nu mă însor? Eu nu am fost ținut în lesă în nicio relație”

Artistul nu exclude nici posibilitatea de a deveni din nou tată.

„Dar de ce? Dar de ce privezi următoarea iubită, următoarea relație de frumusețea de a avea un copil? Adică eu am deja doi! Ar fi super egoist din partea mea! De ce să nu oferi șansa fiecărei femei din viața ta? Te plimb, te respect, îți fac copii, dar fii cuminte! Fii cuminte și iubește-mă”, a mai precizat Pepe.

Recent, artistul a fost surprins de mai multe ori în compania lui Yasmine Ody, însă nu a confirmat relația cu aceasta.

„Nu o să se știe despre mine cum fac, ce fac și, până la urmă, tot cu o tânără superbă o să fiu. Nu o să mă vedeți cu una, cu alta, peste două săptămâni. Am fete, am copii, am alte priorități. Dacă găsesc ceva serios…

De ce să nu mă însor? Eu nu am fost ținut în lesă în nicio relație. Am fost mai mult plecat de acasă, decât acasă. Am călătorit, am cântat în toate cluburile de afară”, a mai spus Pepe în aceeași emisiune TV.

