Olivia Steer a renunțat la cafea și sare. „Nu știu unde voi ajunge în ritmul ăsta!”

Olivia Steer (47 de ani) este de mulți ani adepta alimentației vegane. Soția lui Andi Moisescu a renunțat complet să mai consume produse de origine animală și se hrănește, de mai bine de 15 ani, în stil raw-vegan.

Recent, Olivia Steer a anunțat că a renunțat și la consumul de cafea, dar și la cel de sare. Ea a postat pe pagina ei de Instagram un mesaj în care vorbește despre beneficiile pe care le simte de când nu mai bea cafea. Ea spune că a trecut o lună și jumătate de când nu se mai atinge de băutura fără de care mulți dintre noi nu se pot trezi dimineața, iar din acest motiv se simte mult mai odihnită și calmă.

Olivia Steer, după ce a renunțat la cafea și sare: „Mă trezesc mai odihnită!”

„S-au făcut 6 săptămâni de când nu mai beau cafea. Remarc că tenul și buzele îmi sunt mai hidratate, rinichii lucrează din plin (judecând după semnalele evidente, de manual), mă trezesc mai odihnită, mai calmă și, deci, sunt mult mai greu de stârnit. Nu știu unde voi ajunge în ritmul ăsta, dar vă voi ține la curent, chiar și de departe!” – a transmis Olivia Steer în mediul online.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

“Oricât de nepopular ar suna – sunt raw-vegană”

Legat de consumul de sare, Olivia Steer a amintit într-o alt postare că a eliminat acest produs din alimentația sa.

“Oricât de nepopular ar suna: în continuare, sunt raw-vegana. Nu mai beau nici cafea, de o lună jumătate. De o săptămână, am renunțat și la sare. Now, shoot me! Or shoot me not…”

Cei care îi urmăresc activitatea în mediul online au reacționat în moduri diferite la postările Oliviei. În timp ce unii i-au aprobat deciziile de a nu mai consuma cafea și sare, alții au spus că nu este sănătos să renunți complet la unele alimente.

„Nu sunt medic și știu și că nu trebuie date sfaturi nesolicitate. Dar ce știu eu este că sarea are un rol foarte important în organism, serul fiziologic este de fapt o soluție slab salină. E drept, legumele conțîn ceva sare, dar, pare-se insuficientă. Olivia, nu te lua după mine, dar mai verifică cu specialiștii dacă renunțarea la sare, pe termen lung, nu poate fi nocivă!”

“Ai făcut o super alegere, eu am 8 ani de când m-am lăsat! Energia curată ți-o iei din fructe.”

“Experimentez de 15 ani cu sarea și mi se pare că e 100% legat de stilul de viață. Daca ai 0 activitate fizica atunci probabil e ok să nu mănânci sare, dacă însă faci efort fizic susținut e nevoie de sare.”

“Cred că fiecare om are dreptul de-a consuma exact ceea ce-și dorește! Dacă te simți bine așa, un mare bravo!” – au fost reacțiile câtorva internauți.

„Sora mea s-a îmbolnăvit de cancer”

Olivia Steer a decis să devină raw-vegană când sora ei, Lavinia, s-a îmbolnăvit de cancer.

“Sora mea s-a îmbolnăvit de cancer, nu era primul caz în familie, tata murise cu un an înainte. Din carte în carte, căutând cu disperare informații care s-o ajute pe ea, am aflat că felul în care mâncam era total greșit” – dezvăluia soția lui Andi Moisescu, acum câțiva ani, la Pro TV.

“Nu mai prăjesc nimic, nu fierb, nu coc. Prăjitul alimentelor e otrăvitor. Pe timp de iarnă mai apelam la foc pentru a fierbe linte, orez, fasole, pentru că ai nevoie de un raport caloric mai mare. Vara, în schimb, nu ai nevoie de mâncare gătita, să mănânci un fel cald” – a mai spus ea.

Foto – Facebook