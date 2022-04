Oana Sârbu, mărturisiri emoționante despre pierderea părinților săi: „Cu tata a fost lovitura de grație”

Oana Sârbu, în vâstă de 53 de ani, a făcut mărturisiri emoționante despre momentele grele prin care a trecut când și-a pierdut ambii părinți la distanță de doar un an.

Oana Sârbu, îndrăgita actriță din „Liceeni”, a vorbit într-un interviu pentru ego.ro despre părinții săi, pe care i-a pierdut în decurs de un an. Mama ei s-a stins din viață în 2020, iar tatăl ei la finalul lui 2021. Artista a mărturisit că deși nu mai sunt lângă ea, continuă să-i simtă aproape.

Cu tata a fost lovitura de grație, chiar înainte de Crăciun, în decembrie anul trecut. Practic am rămas orfană. Nu pot spune că s-a dus o lume, pentru că eu îi mai am lângă mine pe părinții mei. Cu mine, lângă mine. În lumea mea, în visele mele, în gândurile mele… Băiețelul meu și-a pierdut într-adevăr bunicii care l-au iubit atât de mult și cărora le-a făcut ultima parte a vieților lor atât de frumoasă! Și, atunci, între durerea lui și a mea încerc să găsesc interpretări splendide a ceea ce au însemnat ei pentru fiecare dintre noi, a mărturisit Oana Sârbu.

Artista a mai dezvăluit că a avut o copilărie frumoasă, de care își amintește cu mare drag.

Am fost o fetiță dorită și iubită mult de ai mei și de întreaga mea familie, am apărut la zece ani după ce a venit pe lume fratele meu. Copilăria a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Pocnind din degete mă întorc adesea în timp și-mi îngrijesc copilul din mine cu amintiri dragi. Păstrez fizic amintiri din perioada aceea, de la mărgele și haine, până la oracole și pulovere croșetate de mătușa mea dragă, a mai spus Oana Sârbu.

Mama Oanei Sârbu a murit în august 2020 din cauza unor probleme grave de sănătate.

O lună am încercat s-o salvez, dar nu s-a mai putut face nimic, împlinea 87 de ani. Eu nu pot să vorbesc despre mama. O văd în fața mea, în spatele meu zâmbind, râzând, în cele mai frumoase haine ale ei. Am și eu acasă câteva haine de-ale ei. O văd și în mutra fratelui meu, care seamănă leit cu ea! E acolo încontinuu! Comunic în altă dimensiune cu ea, a spus artista în urmă cu ceva timp la Prima TV.