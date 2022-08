Soția lui Viorel Lis, îngrijorată de starea de sănătate a fostului edil al Capitalei. „Situația nu e agreabilă!”

În urmă cu o săptămână Viorel Lis (77 de ani) a ajuns iarăși pe mâna medicilor din cauza problemelor de sănătate care s-au agravat. Fostul edil al Capitalei nu se mai poate deplasa singur, așa că soția lui, Oana Lis (43 de ani) l-a internat la un centru de recuperare pentru persoanele cu problem locomotorii.

Acum, Oana a revenit cu noi detalii legate de starea de sănătate a soțului ei. Oana spune că Viorel este imobilizat într-un scaun cu rotile și, din păcate, va mai dura ceva timp până când îl va putea duce pe fostul politician acasă.

Lis a suferit un infarct în primăvara acestui an și a fost supus unei operații. Momentul respectiv a fost foarte dificil pentru Oana.

Nu mă ajută nimeni cu Viorel, eu mă descurc singură. Mă ajută Dumnezeu să fiu puternică și să mă descurc singură, nu am nevoie de nimeni. Nu sunt genul să mă plâng și să mă victimizez. Viorel este acum acasă, e așa și așa. Mergem la doctor, la particular, atunci când avem nevoie, pentru că e mai ok pentru el așa, nu are răbdare să aștepte mult – mărturisea Oana, în urmă cu câteva luni.