Nicoleta Luciu și tatăl ei, împreună de sărbători, după mulți ani. Vedeta a trecut cu greu peste copilăria traumatizantă

Nicoleta Luciu (42 de ani) și tatăl ei au îngropat securea războiului și vor petrece sărbătorile de iarnă împreună.

După ce a vorbit în nenumărate rânduri despre traumele din copilărie legate de problemele cu alcoolul pe care tatăl ei le avea în trecut, Nicoleta Luciu și-a invitat părintele, de Crăciun, la Miercurea Ciuc, acolo unde locuiește cu familia ei.

Ion Luciu, tatăl Nicoletei și al Iulianei Luciu, s-a declarat nerăbdător să-și vadă cei patru nepoței – Zolt Jr. și tripleții Kim, Kevin și Karoly -, și să le dea daruri de la Moș Crăciun.

Nicoleta Luciu și soțul ei, Zolt Csergo, locuiesc împreună cu copiii la Miercurea Ciuc. Tatăl Nicoletei spune că nu și-a mai văzut nepoții de trei ani, pentru că drumul până la ei este lung.

În trecut, Nicoleta povestea că a avut o copilărie nefericită din cauza problemelor cu alcoolul ale tatălui, care devenea adesea violent. Așadar, a fost o perioadă când cei doi s-au evitat. Dar Nicoleta și sora ei l-au ajutat mereu cu bani pe tatăl lor.

Nicoleta Luciu a povestit în urmă cu câțiva ani cum tatăl ei venea acasă sub influența băuturilor alcoolice și avea o atitudine violentă față de mama ei. Fosta actriță a spus că se temea foarte tare de el.

Vedeta de televiziune a încercat să treacă peste copilăria traumatizantă, dar nu a fost ușor. Nicoleta spune că ea a fost cea care și-a separat părinții, interzicându-le să-și vorbească.

Tatăl meu bea de 30 de ani, dar am încercat să uit. De la 15 ani, am încercat să îmi umplu timpul. Am plecat să muncesc, să învăţ. (…) El locuieşte în apartamentul familiei, unde am stat eu cu fraţii mei şi cu mama mea. Părinţii mei nu au divorţat, i-am separat eu. Le interzic să-şi vorbească, pentru că-şi fac rău. Pe mama am luat-o la mine, după ce am născut.

Eu cred că le e mai bine aşa. (…) Când e treaz, el e un om de nota 10. Îi plătim întreţinerea, îi luăm medicamente, îi mai ducem şi pachete, dar nu-i dăm bani – mărturisea Nicoleta, în trecut, în cadrul unei emisiuni televizate.