Narcisa Suciu a povestit despre cel mai dificil moment din viața ei: „Încă nu pot să mă iert că am făcut asta”

Narcisa Suciu a vorbit despre cel mai dificil moment din viața ei. Artista a fost la un pas să își piardă viața, după ce i s-a spart apendicele și a făcut septicemie.

Narcisa Suciu (47 de ani) a trecut prin momente extrem de dificile la sfârșitul lunii iulie, atunci când a fost operată de urgență. Intervenția a fost una foarte complicată și a durat mai bine de 4 ore.

Narcisa Suciu, despre cel mai dificil moment din viață: „A fost rău. Eram în septicemie de trei zile”

Invitată la emisiunea Vorbește Lumea, Narcisa Suciu a povestit despre momentele dificile prin care a trecut în aceasta vară. Artista a început să se simtă rău în timpul unui concert. Narcisa a mărturisit că se simte ca și cum a renăscut după cele două săptămâni petrecute în spital.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Practic mi-am făcut rost de încă o nouă zi de naștere. A fost rău. Eram cu Cipri la cântat și am început să mă simt la spital. Am mers la spital, unde am intrat pe picioare și le-am zis: Bună ziua! Îmi e răuț! Ce credeți că s-a întâmplat? Cred că e peritonită. Și ați venit așa în picioare? Haideți să vedem ce aveți. Și când mi-au făcut analizele s-au speriat pentru că eram foarte rău! (…) A venit doctorul chirurg și mi-a spus că e tare rău. Eram în septicemie de trei zile. Nu pot să îți explic ce s-a întâmplat. Nu am o explicație. (…) Încă nu pot să mă iert că am făcut asta, sincer. Pentru că fiica mea s-a speriat foarte tare. După operație eram tot foarte rău. Practic, aseară am aflat că următoarele zile, destul de multe, am fost la fel de rău și că puteam să mor în orice moment. (…) Am zis că dacă nu am murit acum, eu nu mai mor în următorii 50 de ani pentru că cineva a zis că mai am ceva treabă”, a povestit Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu: „Casa mea e și acolo”

De mai bine de 10 ani, Narcisa este stabilită alături de soțul ei, Veikko Miettinen, în Finlanda și spune că are două case.

„Eu fac nevatea asta de multă vreme, dar nu prea zic. Dacă vin să îmi văd familia, prietenii, am vreun eveniment la care trebuie să particip, nu dau peste tot, nu anunț că am ajuns. Dar e un zbor de două ore și puțin. E mai ușor decât să mergi până în Spania, de exemplu. Acolo e friguț acum și nu mai pot cu friguț. Trebuie să merg și acolo. Casa mea e și acolo”, a mai povestit Narcisa.

Fiica Narcisei Suciu locuiește tot în Finlanda

Narcisa Suciu are o fiică, Daria Crăciun (24 de ani), din relația cu fostul coleg de trupă, chitaristul Daniel Crăciun. La acea vreme, Daniel era căsătorit. Deși în 2001, când fiica lor avea deja 3 ani, Daniel a divorțat, Narcisa i-a refuzat cererea în căsătorie. În ciuda relației lor complicate, Narcisa și Daniel au ținut întotdeauna legătura, pentru binele fiicei lor. Daria le-a călcat pe urme părinților. Tânăra studiază la Facultatea de Arte din Tampere.

„Ea locuiește acolo. E la 500 de km de casă. A plecat în momentul în care a terminat liceul. A rupt ușa. Este în ultimul an la Facultatea de Arte. E un copil cu care nu am avut niciodată nici un fel de problemă. Un copil care a lucrat tot timpul facultății. E o fată foarte bună și foarte harnică”, a mai spus artista.

Narcisa Suciu a lansat două cărți

Artista a lansat două cărți intitulate „Mama, povestește-mi despre tine”, respectiv „Tata, povestește-mi despre tine”. Aceste cărți s-au născut din dorința de a transmite mai departe și de a povesti toate momentele unice care ajung să ne definească identitatea.

„Aceasta este o carte pe care de obicei nu o cumperi pentru tine. O cumperi ca să o dai părintelui și să îl rogi să răspundă la toate întrebările cărții în timpul pe care i-l dai. Este bine să știi despre rădăcinile tale și e bine ca în momentul în care ajungi să ai copil mare, cum mi s-a întâmplat mie ca la un moment dat să mă întrebe fiica mea lucruri despre mama și nu am știut să îi răspund. E bine să știi să îi răspunzi. Ei au nevoie să știe rădăcinile bine și să fie curate că altfel e destul de greu să ai un copil adult funcțional dacă nu îi dai toate aceste informații de la început”, a mai spus Narcisa Suciu.

Sursa Foto: Facebook / Captură Vorbește Lumea