Misha trage un semnal de alarmă după ce o aplicație i-a extras fotografiile de pe telefonul mobil: „M-am trezit că fac reclamă la o aplicație fără să știu”

Misha (34 ani) trage un semnal de alarmă în mediul online, după ce o aplicație pe care a instalat-o pe telefonul mobil i-a extras fotografiile personale și le-a utilizat pentru o reclamă. Artista s-a găsit într-o situație dificilă, după ce a aflat că una din imaginile ei este folosită fără permisiunea sa.

Fotografia Mishei, folosită pentru o reclamă

Misha a tras un semnal de alarmă pe Instagram, după ce una din fotografiile ei au fost extrase de o aplicație instalată pe telefonul mobil și folosită mai apoi într-o reclamă. Astfel, artista și-a îndemnat urmăritorii să fie atenți la permisiunile pe care le acordă în momentul în care folosesc rețelele sociale.

Cântăreața a aflat cu stupoare că promovează o aplicație fără să știe, după ce i-au fost utilizate imagini din galeria telefonului personal, fără acordul ei.

„Schimbați setările telefonului. Dacă ați dat acceptul, Meta vă poate folosi pozele din galeria telefonului. Așa m-am trezit că fac reclamă la o aplicație fără să știu! Mi-au folosit poza fără acceptul meu și fără să fiu întrebată. Aveți grijă!”, a scris Misha pe InstaStory.

Artista este pasionată de spiritualitate

Misha este o prezență activă în mediul online, unde își ține la curent fanii cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei. Zilele trecute, artista a plecat într-o excursie cu fiica ei și a lui Connet-R, Maya, într-o excursie la Barcelona, unde a mers la concertul unei trupe pe care adolescenta o admiră.

Deși iubește să călătorească, artista mai are o pasiune despre care a vorbit în urmă cu ceva timp: spiritualitatea. Aceasta a povestit că tămâie casa în fiecare seară, iar acest lucru o ajută să se vindece emoțional.

„Dacă intri la mine în casă, de la intrare simți miros de tămâie, uleiuri esențiale. Prietenele mele, mereu când vin la mine și intră în casă, spun: „Miroase a tine în casă!” În fiecare seară ard tămâie în casă (…) Da, sunt super pasionată de partea aceasta spirituală și de tot ce ține de metode alternative de vindecare emoțională și totodată și fizic, pentru diferite afecțiuni. Mai întâi încerc partea aceasta naturistă sau diferite metode care să îmi schimbe starea”, a mărturisit Misha pentru SpyNews.

