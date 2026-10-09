Micutzu, dezvăluiri despre lupta cu depresie. Comediantul a vorbit deschis despre cum a trecut peste: „Am reușit doar ridicându-mă din pat”

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Comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut ca Micutzu, a vorbit deschis despre lupta cu depresia. Deși îi face pe oameni să zâmbească de ani de zile, actorul a recunoscut că a trecut prin clipe dificile în lupta cu depresia. El face parte din producția Teambuilding 2, film lansat recent în București. Iată ce dezvăluiri a făcut actorul, prezent la evenimentul de gală.

Micutzu s-a confruntat cu depresie. Cum a reușit să o învingă

Unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Micutzu, a mărturisit pentru Viva că s-a confruntat ani la rând cu depresia și că a reușit să o învingă doar în momentul în care a făcut câteva schimbări în rutina lui zilnică. El a explicat că a implementat câteva rutine sănătoase care l-au ajutat.

„Am reușit doar ridicându-mi fundul din pat și mergând la aer, stând în soare, citind… Mi-am făcut tot felul de preocupări, cum ar fi să fac sport și am încercat să mănânc mai sănătos”, a declarat comediantul.

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Întrebat ce sfat le-ar oferi celor care trec prin astfel de situații, comediantul a vorbit despre importanța ajutorului specializat.

„Să consulte un specialist, asta le recomand”, a spus Micutzu.

Face parte din producția Teambuilding 2

Micutzu face parte din producția Teambuilding 2 și a vorbit despre noul film în care joacă alături de Matei Dima, Ionuț Rusu și alți actori și comedianți. El a spus că publicul va avea parte de același umor din primul film, însă vor există personaje și situații noi.

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„Sunt oameni noi în Teambuilding 2, oameni tineri și foarte faini. Actori buni și oameni minunați”, a declarat Cosmin Nedelcu.

Teambuilding a fost lansat în 2022 și a fost una dintre cele mai de succes comedii românești de după 1990, reușind să strângă peste un milion de spectatori în cinematografe.

Filmul spune povestea unui grup de tineri corporatiști și îi pune pe aceștia în tot felul de situații, inclusiv un teambuilding în care rivalitățile între departamente ajung la cote maxime.

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Pe de altă parte, Teambuilding 2 pornește de la ideea că felul în care muncim se schimbă extrem de repede, apare și elementul Inteligenței Artificiale, care promite să transforme job-uri, în timp ce generația Z este reprezentantă fidel în producție.

„Cred că oamenilor le-a plăcut primul film și pentru că personajele nu erau niște personaje abstracte. Toți am lucrat cu un Horia, un Emil sau o Lorena. Poate chiar am fost unul dintre ei la un moment dat. Acum îi găsim câțiva ani mai târziu, într-o lume care vorbește despre AI, Gen Z și despre cum o să arate munca în viitor, dar oamenii au rămas la fel de complicați. Și de aici vine foarte mult din comedie. Tehnologia evoluează fantastic. Noi… mai vedem”, spune Cosmin Nedelcu – Micutzu.

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