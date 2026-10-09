Micutzu, dezvăluiri despre lupta cu depresie. Comediantul a vorbit deschis despre cum a trecut peste: „Am reușit doar ridicându-mă din pat”

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Comediantul Cosmin Nedelcu, cunoscut ca Micutzu, a vorbit deschis despre lupta cu depresia. Deși îi face pe oameni să zâmbească de ani de zile, actorul a recunoscut că a trecut prin clipe dificile în lupta cu depresia. El face parte din producția Teambuilding 2, film lansat recent în București. Iată ce dezvăluiri a făcut actorul, prezent la evenimentul de gală.
Micutzu s-a confruntat cu depresie. Cum a reușit să o învingă
Unul dintre cei mai apreciați comedianți din România, Micutzu, a mărturisit pentru Viva că s-a confruntat ani la rând cu depresia și că a reușit să o învingă doar în momentul în care a făcut câteva schimbări în rutina lui zilnică. El a explicat că a implementat câteva rutine sănătoase care l-au ajutat.
„Am reușit doar ridicându-mi fundul din pat și mergând la aer, stând în soare, citind… Mi-am făcut tot felul de preocupări, cum ar fi să fac sport și am încercat să mănânc mai sănătos”, a declarat comediantul.
Micutzu face parte din producția Teambuilding 2 și a vorbit despre noul film în care joacă alături de Matei Dima, Ionuț Rusu și alți actori și comedianți. El a spus că publicul va avea parte de același umor din primul film, însă vor există personaje și situații noi.
Pe de altă parte, Teambuilding 2 pornește de la ideea că felul în care muncim se schimbă extrem de repede, apare și elementul Inteligenței Artificiale, care promite să transforme job-uri, în timp ce generația Z este reprezentantă fidel în producție.
„Cred că oamenilor le-a plăcut primul film și pentru că personajele nu erau niște personaje abstracte. Toți am lucrat cu un Horia, un Emil sau o Lorena. Poate chiar am fost unul dintre ei la un moment dat. Acum îi găsim câțiva ani mai târziu, într-o lume care vorbește despre AI, Gen Z și despre cum o să arate munca în viitor, dar oamenii au rămas la fel de complicați. Și de aici vine foarte mult din comedie. Tehnologia evoluează fantastic. Noi… mai vedem”, spune Cosmin Nedelcu – Micutzu.