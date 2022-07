Meghan Markle, acuzată că s-a folosit de un eveniment caritabil pentru a-și promova imaginea

Meghan Markle (40 de ani) se află în atenția presei de scandal, după ce s-a vehiculat că s-ar fi folosit de o vizită cu scop caritabil în Africa pentru a-și face reclamă.

Totul s-a petrecut în 2016, când Meghan a fost invitată de World Vision Canada să facă parte dintr-un film de promovare a activității unei organizații caritabile de construire a puțurilor de apă în Rwanda, Africa.

Jurnalistul britanic Tom Bower, care a făcut o lucrare biografică a soției prințului Harry intitulată „Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, spune că ducesa s-a dus în Rwanda, având loc la clasa I. Ea a fost însoțită de fotograful de modă Gabor Jurina, care s-a asigurat că ducesa are tot ce este necesar pentru o ședință foto de excepție, dar și de propriul ei stilist, expert în de make-up și coafură.

Producătorul care trebuia să filmeze totul Brenda Surminski nu a mai putut însoți echipa lui Meghan și a fost înlocuit de un cameraman canadian.

Bower a precizat în lucrarea sa că după ce s-a filmat cu copiii din Africa care se jucau cu un robinet de apă, Meghan a “dispărut” împreună cu Jurina pentru a se fotografia cu unii dintre tineri. Meghan a avut la ea mai multe ținute vestimentare scumpe pe care le-a folosit la o ședință foto specială.

Bower spune că ducesa a petrecut destul de mult timp aranjându-și coafura și machiajul, iar apoi s-a fotografiat în haine de lux cu copiii africani pe fundal. Altfel spus, s-a folosit de acea ocazie și de copiii respective pentru propria imagine.

“Timp de patru ore, Jurina a fotografiat-o pe Meghan, îmbrăcată la patru ace, în timp ce le zâmbea copiilor din sat” – a scris jurnalistul în cartea sa, potrivit Daily Mail.

Meghan Markle nu a comentat cele scrise de Bower, dar a vorbit ulterior despre vizita ei în Africa, explicând cum își împarte timpul între Hollywood și activitățile umanitare.

Viața mea se schimbă, trec mereu de la taberele de refugiați la covoarele roșii. Le aleg pe ambele, pentru că aceste două lumi diferite pot, de fapt, să coexiste. Nu mi-am dorit niciodată să fiu o doamnă care stă ore în șir la masa la un restaurant, mi-am dorit să fiu o femeie care lucrează. Și acest tip de muncă îmi hrănește sufletul. A trece de la exces, la lipsa accesului unei vieți normale este, uneori, o provocare – a precizat soția prințului Harry.

Foto – Hepta / capturi Youtube