Mateia a filmat în țară videoclipul melodiei “Everytime I fall”. Iată cine a ajutat-o să devină celebră!

Mateia, una dintre cele mai cunoscute și bine cotate modele românce din SUA s-a întors în țară pentru a filma videoclipul piesei “Everytime I fall”. Cu această ocazie, Mateia ne-a destăinuit cine a ajutat-o să devină cunoscută pe piața muzicală din România.

„Adrian Sînă de la Akcent este cel care m-a descoperit și cu care am colaborat pe piesa “Faină”. La acea vreme foloseam un alt pseudonim, mă numeam Liv. Pe partea de modelling, cel “responsabil” a fost Bogdan P de la Mandarină Models”, a declarat artista.

Elena Matei (Mateia) este din Moldova și are o careiară frumoasă în modelling chiar în Statele Unite ale Americii. Ea colaborează aici cu mai mulți creatori de modă prestigioși precum Victoria’s Secret, Tommy Hilfiger, Guess și mulți, mulți alții. „Până acum am făcut parte din multe campanii, însă printre preferatele mele se numără „Beach Bunny Resort 2020 Campaign și „Raw Spirit Perfumes” unde am lucrat cu celebrul fotograf Victoria’s Secret – Russel James. Am avut onoarea să fac parte și din Angels Book (Victoria Secret), alături de Gigi Hadid, Adriana Lima și Kendal Jenner. De asemenea, am apărut pe copertele multor publicații de modă renumite precum Harper’s Bazaar, Marie Claire, Vogue, Ocean Drive, Elle, L’Officiel, Numero și altele”, ne-a mai spus artista.

Noul videoclip al melodiei “Everytime I fall” a fost filmat chiar la București. Pentru acest proiect, artista a filmat timp de două săptămâni, după care a plecat din țară înapoi în Statele Unite pentru a-și continua colaborările. „A durat atât de mult, deoarece am încercat să filmăm toate piesele de pe viitorul EP al meu. Au fost două săptămâni pline, dar fantastice”, ne-a mărturisit ea. „Am lansat o nouă piesă care se numește “Everytime I fall” și are o producție realizată de cei de la Gun Studio. Pentru unele piese, sursă de inspirație a fost chiar experiența proprie, așa că am așternut pe hârtie fie ceea ce am simțit în acele momente (unele mai frumoase, altele mai triste), fie din amintiri. Alteori, anumite subiecte din filme mi-au influențat compoziția. La videoclip am avut o echipă minunată formată din Cristian Pistol și Cristian Puchiu cu care am lucrat foarte ușor. La filmări am schimbat stylingul părului de nenumărate ori, pentru a ajunge într-un final la ceea ce încercasem prima dată. Acest aspect ne-a luat ceva timp, se făcuse foarte târziu și toată echipa obosise. Am fost nevoiți să continuăm filmările în ziua următoare. Deși am lucrat cu două stiliste foarte bune din București, filmările au avut loc în perioada de pandemie, așa că din păcate, nu am avut acces la multe magazine și designeri”, ne-a povestit Mateia.