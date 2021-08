Marisa Paloma, câștigătoarea sezonului 2 „Bravo, ai stil!”, este însărcinată cu primul ei copil. Tânăra și iubitul ei, Liviu Stanciu, s-au logodit în august 2020. „23.08.2020 💍 AM SPUS DA!!!”, scria Marisa atunci în mediul online. Pe 5 august 2021, cei doi au dezvăluit că vor deveni părinți.

Marisa Paloma, despre primele luni de sarcină: „A fost groaznic”

Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Marisa a spus în câte luni este însărcinată, când va dezvălui sexul bebelușului, dar și la ce nume s-au gândit.

„Noi ne dorim și băiat și fată și măcar doi copii. Party-ul de dezvăluire a sexului va fi pe 7 septembrie. (…) Acum nu am emoții, mai ales că este o perioadă bună. În primele 3 luni a fost groaznic. Am vomitat în fiecare zi. A fost o perioadă foarte tristă. Am plecat în Dubai în vacanță și a fost cea mai urâtă vacanță din viața noastră. Vomitam încontinuu”, a declarat Marisa.

Întrebată cum i-a dat vestea lui Liviu, Marisa a completat: „A fost foarte simplu pentru că la fix șase zile mi-am făcut un test de sarcină și mi-au apărut două linii. Era mult prea devreme să faci test, dar eu i-am zis că au apărut două liniuțe transparente. I-am zis să nu ne bucurăm, dar cumva am știut că așa era să fie”.

Despre nume, Marisa a adăugat: „Ne-am gândit la nume de fată. Nu am găsit numele pentru că ne dorim fată, dar așa ne-am gândit într-o seară, dacă e fetiță să o cheme așa”. „Voi naște în decembrie, ceea ce înseamnă că zodia copilului va fi exact cea pe care mi-o doream, și anume săgetător 🏹”, a mai scris Marisa pe Instagram.

„Sunt o norocoasă, am luat doar 4 kg și puțin în greutate, dar vreau să știți că am fost foarte atentă la alimentația mea și am avut noroc cu Liviu, care mi-a gătit super sănătos în perioada asta. Am ținut cont să nu mă arunc în dulciuri și în mâncăruri nepotrivite”, a mai spus la Insta Story.

„Îmi doresc până nasc să aibă loc cununia civilă, dar real nu știu cum stăm cu timpul. Avem atât de multe de făcut, și eu, și el”, a completat.

Cum s-au cunoscut Marisa și Liviu

„Am avut o filmare de la Kanal D și el a fost trimis împreună cu un cameraman. Îmi spunea să nu mai stau mult pe telefon. În câteva săptămâni am devenit cei mai bun prieteni, apoi am început să ieșim și să discutăm despre vlog. Mi-a dat mai multe detalii, apoi mi-am dat seama că lucrează la promo la Kanal D.

Cam așa a început relația noastră. El e omul care mă definește și care mă completează. A fost prima relație la care nu am ținut cont de dată. Am mai avut alte două relații înaintea lui”, spunea Marisa în trecut, pentru revista VIVA!.

„Mă bucur din suflet că am reușit să dau peste un asemenea om. El este una dintre persoanele care mi-au schimbat viața. M-a ajutat foarte mult să mă maturizez, pe lângă emisiune. El este persoana care îmi spune când sunt îmbrăcată bine sau mai puțin bine. El era singura persoană cu care mă sfătuiam referitor la ținutele din emisiune”, a mai spus atunci.

