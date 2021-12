Marile scandaluri din showbiz în 2021

Vedetele au avut parte de scandaluri și în 2021. Declarațiile controversate, acuzele, supărările, criticile, dezvăluirile șocante au fost la ordinea zilei. Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf, Adelina Pestrițu, Iulia Albu, Meghan Markle și și prințul Harry sunt câteva dintre vedetele implicate în scandalurile anului.

După ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că a depus actele de divorț s-a iscat un întreg scandal legat de motivele pentru care antrenorul de fotbal a luat această decizie. Inițial, Anamaria Prodan i-a luat apărarea soțului ei, dar după ce au apărut zvonuri potrivit cărora Reghecampf ar aștepta un copil cu o altă femeile, lucrurile s-au schimbat radical. S-au aruncat vorbe grele, iar scandalul pare departe de a se fi încheiat.

Scandalul dintre cele două a pornit în platoul emisiunii La Măruță, acolo unde Adelina Pestrițu a fost provocată să descrie câteva persoane într-un singur cuvânt. Adelina a imitat o găină înainte de a da răspunsul final. De-a lungul timpului, Iulia Albu a criticat aparițiile vestimentare ale Adelinei și fotografiile pe care le publică în mediul online.

În cele din urmă, despre fashion editor, deși a spus că este frumoasă, Adelina a menționat că poate fi „uneori răutăcioasă”. Replicile dure ale Iuliei Albu nu au întârziat să apară. Aceasta a făcut mai multe postări pe rețelele de socializare la care Adelina a răspuns.

Da, Adelina, este o rușine să fii frustrat și ipocrit și da, femeile deștepte și evoluate chiar se susțin între ele. Tu nu ai căderea, însă, să ții discursuri feministe. Eu nu am nevoie să-mi fabric trecutul pentru că nu am nimic de îngropat. Nu-mi amintesc să te fi sunat să-ți ceri bani împrumut, este una dintre replicile Iuliei Albu.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au separat în vara anului 2019. Scandalul stârnit odată cu procesul pentru obținerea custodiei fiilor lor, Gabriel și Nicholas, a continuat și în 2021. Cântăreața a făcut acuzații serioase la adresa fostului său soț. Aceasta a susținut că Bădălău s-ar droga și mai mult, că ar fi întreținut relații sexuale cu bărbați.

După opt ani de mariaj, în anul 2013, Iulia și Mihai Albu au decis să se separe. Fostul cuplu are împreună o fiică, Mikaela. Anul 2021 a început pentru ei cu un nou scandal. Fashion editorul a făcut o serie de acuzații dure la adresa fostului ei partener de viață cu privire la comportamentul lui ca tată. Aceasta a spus de mai multe ori că Mihai Albu și-a expus fiica la COVID-19 atunci când a fost lăsată în grija lui.

La rândul lui, Mihai Albu s-a plâns pe rețelele de socializare că nu este lăsat să-și vadă fiica.

Pe 7 martie 2021, CBS a difuzat interviul controversat pe care Meghan Markle și Prințul Harry i l-au oferit jurnalistei Oprah Winfrey. În cadrul acestuia, perechea a detaliat motivele din spatele separării sale de familia regală britanică.

Printre altele, Meghan a dezvăluit că a avut gânduri sinucigașe că familia regală a refuzat să o ajute când a cerut ajutor, că „Firma” nu a protejat-o niciodată de informațiile false din presă și motivul din cauza căruia fiul lor nu a primit titlul de prinț.

Nu voiam să mai trăiesc. Era un gând foarte clar, real, înfricoșător și constant. (…) Am vorbit cu instituția, le-am spus că trebuie să merg undeva, să primesc ajutor. Le-am zis: «Nu m-am mai simțit niciodată așa. Am nevoie să merg undeva». Mi s-a spus că nu pot, că nu ar fi bine pentru instituție. (…) a susținut Meghan Markle.

Alec Baldwin și-a împușcat accidental doi colegi pe platourile de filmare ale filmului “Rust”. Acesta a rănit-o mortal pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins. Actorul și colegii lui responsabili de recuzită au susținut că nu știau faptul că în arma folosită exista muniție adevărată. Baldwin a spus că arma s-a descărcat accidental, fără ca el să fi apăsat trăgaciul.

În schimb, după nefericitul incident mai mulți membri ai echipei de filmare au dat în judecată o parte dintre colegi, inclusiv pe Alec Baldwin, pentru neglijență și lipsă de profesionalism. Electricianul-șef Serge Svetnoy a semnalat faptul că existau multe nereguli legate de modul în care produce filmul, cum ar fi depozitarea în siguranță a armelor.

Și supervizoarea de scenariu, Mamie Mitchell a declarat că scenariul filmului nu prevedea să se tragă cu pistolul.

Anul 2021 a fost unul tumultos pentru cuplul format din Ioana și Ilie Năstase. Soția fostului mare jucător de tenis l-a acuzat de violență domestică și a susținut că a fost nevoită să sune la 112 de frică.

Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat. Tind spre divorţ…, spunea Ioana Simion la începutul anului.