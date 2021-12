Anamaria Prodan (49 de ani) și Laurențiu Reghecampf (46 de ani) s-au separat în 2021, după 13 ani de mariaj. Primul termen de judecată al divorțului celor doi este în data de 7 februarie 2022. „Pe rolul instanțelor judecătorești a fost introdusă în luna august 2021 o acțiune de divorț și partaj (cu primul termen de judecată la 7 februarie 2022)”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în decembrie 2021.

Anamaria Prodan, primele declarații despre zvonurile că ar forma din nou un cuplu

În prezent, antrenorul echipei Universitatea Craiova formează un cuplu cu o tânără care-l va face tată pentru a treia oară. Alături de Anamaria Prodan, Laurențiu are un fiu, Laurențiu Reghecampf Junior, în vârstă de 13 ani. Din fostul mariaj cu Mariana Pfeiffer, Laurențiu mai are un fiu, Luca, în vârstă de 19 ani. Antrenorul și Mariana au mai avut o fiică, Ana Lisa Cristina, care s-a stins din viață la doar un an, din cauza unei malformații congenitale la inimă.

Recent, în presă s-a speculat că impresara ar forma de asemenea un nou cuplu. „M-am săturat să-mi văd numele asociat cu toți partenerii de afaceri, cu toți bărbații care stau lângă mine pentru o secundă în poză! Acești oameni au familii! Mă numesc Anamaria Prodan. Nu uitați! Nu am amanți. Nu îmi pun copiii în situații jenante. Îmi respect prietenii și le respect familiile. Dacă cineva apare în viața mea, eu sunt prima care vă voi anunța”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Playtech.

Prezentatoarea TV a fost revoltată după ce s-a zvonit că ar forma un cuplu cu un prieten alături de care s-a fotografiat la aniversarea ei de 49 de ani.

„Chiar nu mai aveți pic de rușine? Chiar nu mai aveți limită? Dragoș are familie! Are părinți! Suntem prieteni de ani de zile! Suntem parteneri de business. Cum vă permiteți să scrieți așa ceva? Chiar nu mai există nicio limită a bunului simț? Aveți o oră să scoateți aceste aberații! În caz contrar, până diseară notificările sunt la dumneavoastră la redacție, și din partea mea, și a lui Dragoș”, a scris impresara în mediul online.

„Eu când o să am o relație cu cineva, din start nu va fi cu un român. Nu mai vreau. Vreau să plec de aici cu amintiri frumoase. Nu avem mulți bani de împărțit. Nimic. Totul este moștenit de la mama. Nu avem de împărțit nimic. Laurențiu Reghecampf are salariul lui”, mai spunea Anamaria Prodan în octombrie 2021, în emisiunea „La Măruță”.

Între anii 1998 și 2007, Anamaria a fost căsătorită cu fostul jucător de baschet Tiberiu Dumitrescu. Din mariajul cu acesta, impresara are două fiice, Rebecca (22 de ani) și Sarah (21 de ani).

