Mariana Cojocaru (55 de ani), faimosul astrolog ce ne vorbește de peste 15 ani despre previziuni, astrologie karmică și energiile din univers, are o viață personală presărată cu fel de fel de tragedii.

O știm cu toții din multele apariții televizate și din mediul online, unde vorbește despre astrologie și tot ceea ce ține de acest domeniu. Dar v-ați gândit vreodată că în trecutul ei se ascund câteva episoade dramatice?

Mariana Cojocaru a trecut printr-un mariaj cu probleme. Ea și fostul partener s-au căsătorit în grabă, sub presiune, pe când ea era în clasa a XII-a. Astrologul a povestit că între ea și soț nu a fost o iubire profundă, reală, iar necazurile au început să apară la foarte scurt timp după momentul nunții.

Înșelată și lovită de soț

Mariana Cojocaru a devenit mamă pentru prima dată la 21 de ani, când fetița ei a venit pe lume. Cu toate că aveau copil, în familia astrologului au existat numeroase episoade violente stârnite de soțul agresiv.

“Cu soțul meu m-am căsătorit sub presiune. El era la școala de piloți de aviație de la Boboc. Eu eram în clasa a 12-a. Ne-am căsătorit peste noapte, fără să ne iubim foarte tare. Pe fetiță am născut-o la 21 de ani.

Da, m-a lovit (n.r. – la nuntă). De aceea am și chemat poliția. După ce s-au retras invitații, a venit în fața mea și a spus că l-am îmbrăcat ca pe un papițoi. Și a rupt cămașa de pe el. El m-a înșelat și mi-a și declarat asta.

Problemele au fost și doua zi după nuntă, dar am vrut să-mi văd fata mare. Eu preferam să nu comunic ca să nu mă cert cu el. A fost violent de-a doua zi după nuntă.

Pe urmă mi-a fost rușine să le spun părinților de problemele din casă. Relația era una de formă. La un moment dat am fost fiecare cu dormitorul lui”, a spus astrologul, în podcastul “În Oglindă”, moderat de Mihai Ghiță.

Tot acolo, ea a povestit cum a trecut printr-un accident rutier grav și a intrat în moarte clinică. Mariana Cojocaru a spus că a presimțit accidental. Ea a avut, cu o seară înainte, un vis în care i s-au arătat câteva simboluri pe care, ulterior, le-a corelat cu accidentul.

Mariana Cojocaru a presimțit tragedia

“Este o premoniție pe care o țin minte și o conștientizez. Înaintea accidentului cu moartea clinică, cu o seară înainte am avut un vis, dare u visez într-un fel anume. Am visat atunci că erau niște manechine ca într-un magazine, ca într-o vitrină. Un manechin de acolo a căzut, s-a spart la nivelul capului. Și mai erau doi bărbați, iar unul capsa manechinul cu capsatorul de hârtie.

Eram plecată la Iași, la o aniversare, la un amic, cu fostul soț și încă o familie. Letea, prietena mea, era la volan. Când m-am trezit în dimineața zilei următoare, i-am spus fostului soț că am avut un vis cam ciudat și că nu ar fi rău să venim la București cu trenul. S-a uitat lung la mine și mi-a zis ‘Am venit cu toții, plecăm cu toții. Ce contează visul?’ Dar eu m-am trezit cu o stare tare ciudată.

„Am stat în comă patru – cinci ore”

Am plecat la drum, ploua. Era la finele lui februarie. Pe carosabil era gheață și ploua. Și într-o curbă largă, mașina derapează, acroșează un copac și se face praf. Toți cinci eram în viață, dar mașina era praf. Eu am fost cea mai afectată. Nu am amintiri din clipa accidentului. Ei au ieșit din mașină, m-au scos pe mine și a venit poliția din Focșani. M-au dus la spital. Eram caz foarte grav. Nimeni nu-și dădea seama dacă o să trăiesc sau nu. Cuiul tetierei de la scaunul din față al mașinii mi-a intrat aici, în frunte, mi-a luat scalpul… (n.r. – aici a asociat astrologul visul cu manechinul cu capul spart)

Am stat în comă patru – cinci ore, cel puțin. Știu că prietena mea era lângă pat și plângea deasupra mea și îmi repeat să nu mor, să nu mor.

Pe urmă, când mi-am revenit din comă, am avut sentimental acela de liniște totală, ca și cum nu mi s-ar fi întâmplat niciodată nimic în viață. ” – i-a mărturisit Mariana Cojocaru lui Mihai Ghiță.

Apoi, moderatorul podcastului a întrebat-o când a conștientizat că a fost în moarte clinică.

“Când mi-am dat seama că trăiesc. Și nu trăiesc întâmplător. Și am văzut o lumină care nu poate fi explicate în cuvinte. Atât era de frumoasă!”

Foto – captură Youtube