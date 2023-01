Previziuni astrologice pentru anul Iepurelui de apă. Dragoste cu năbădăi pentru nativii Câine

Pe 4 februarie, după calendarul solar, cel folosit de astrologii chinezi, intrăm în anul Iepurelui de apă. Cu această ocaie, specialiștii fac previziuni astrologice în ceea ce privește fiecare zodie în parte

Acest an este format din două caractere. Este un an cu energie feminină. Este format din două elemente, unul care vine cu toleranță, cu introspecție. 2023 este un an de vindecare, de iubire al aproapelui. E indicat să spunem dacă nu ne convine ceva, pentru că altfel vom putea răbufni, precizează astrologul invitat în ediția de joi a emisiunii „La Măruță”.

Previziuni astrologice pentru Șobolan, Bivol, Tigru și Iepure

Șobolan – Anul acesta șobolanii sunt în penalizare. Li se recomandă să nu iasă in fața, să aiba mare grijă la problemele legale, iar dacă își vor păstra calmul, le vor depăși.

Bivolul – În 2023 cei născuți sub semnul chinezesc al Bivolului vor culege roadele muncii lor. Va fi un an bun pe toate planurile.

Tigrul – 2023 reprezintă pentru acești nativi floarea iubirii. Vor avea parte de activitate socială foarte intensă, iar pentru cei care sunt singuri sau au relație de cuplu, o pot duce la un alt nivel, poate veni momentul căsătoriei.

Iepure– Nativii acestui semn trebuie să fie foarte atenți la cum își aranjează documentele, actele la autopenalizari. Este recomandat să nu se uite către directia estului (să nu calatoreasca spre est), pentru că de acolo pot apărea problemele.

Previziuni astrologice pentru Dragon, Șarpe, Cal și Capră

Dragon – Anul acesta cei născuți sub acest semn chinezesc vor face schimbări în casă. Este un an al restructurărilor. Nu va fi un an extraordinar, dar este un an în care cu siguranță se pot reorganiza.

Șarpe– Un an de vindecare interioară, de introspecție, pot rezolva foarte multe probleme. Este anul perfect pentru vindecare.

Cal – Un an de floare a iubirii. Dacă în general stăteau retrași, anul acesta vor simți nevoia să iasă la spectacole, întâlniri și pot aparea povești de iubire.

Capra– Va fi un an mai usor decat 2022.

Previziuni astrologice pentru Maimuță, Cocoș, Câine și Porc

Maimuța – Nativii născuți sub acest semn vor avea un an bun financiar, vor incasa cecurile mult așteptate.

Cocoș – 2023 vine cu puține probleme, se află în conflict cu iepurele și poate aduce schimbare forțată dacă nu fac ei schimbarea în avans. Se recomandă pregătirea în avans pentru astfel de situații. Anul 2023 vine cu evoluție, cu schimbări, își pot schimba chiar și jobul.

Câine – Nativul născut sub acest semn are și el floarea iubiri. Poate avea o viață socială bună sau își pot intâlni marea dragoste, dar vine cu năbădai

Porc – 2023 va fi un an calm. Iepurelui îi place să fie alături de Porc și asta garantează că vor avea parte de un an bun.

Pentru cei născuți în anii care se termină în 2 sau 3 anul este un an de nobil. Vine cu foarte mult ajutor. E un an în care li se cere să îi ajute pe ceilalți pentru că și ei pot primi la rândul lor ajutor. Pot primi ajutor de unde nu se asteapta. Copiii care se nasc anul acesta se pot naște cu steaua academică, pot fi niște copii foarte deștepti.