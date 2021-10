Astrologul Mariana Cojocaru are în locuința sa urne cu cenușa unor străini decedați

Mariana Cojocaru (53 de ani), celebrul astrolog cunoscut publicului larg de peste 15 ani prin aparițiile televizate în care vorbește despre astrologie, karma și energii, are un cămin plin cu fel de fel de lucruri bizare.

Vedeta a adunat diverse obiecte cu anumite însemnătăți spirituale și energetice – statuete care întruchipează îngeri sau diverse animale (fluturi, maimuțe etc.), pietre prețioase etc. – și le ține în locuința sa, despre care spune că este un spațiu cu totul deosebit.

„Vreau să spun că este un loc cu un marcaj special pentru că eu am visat înainte și locul și casa. Tot! Și când am ajuns aici și am văzut casa, ziceam – Doamne, oare asta o fi? – și îmi aminteam în vis că undeva peste câmp, aici era o cruce (…) era iarnă, m-am dus eu frumos și când am văzut crucea zic nu mă înșel. Asta e casa și asta va fi casa mea”, a povestit Mariana Cojocaru, în cadrul unui interviu, la Antena Stars.