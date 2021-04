Invitat în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Marian Drăgulescu (40 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai controversate perioade din viața lui, acuzațiile de agresiune pe care prima soție, Larisa Drăgulescu, i le-a adus.

Gimnastul este unul dintre cei mai apreciați sportivi români, performanțele obținute de el fiind greu de egalat. Cariera i-a adus întotdeauna satisfacții. În contrast cu profesia, viața personală i-a fost presărată cu diferite scandaluri.

Din anul 2006 până în 2009, Marian a fost căsătorit cu Larisa Drăgulescu. Fostul cuplu are doi copii, o fiică și un fiu. Întrebat de ce a bătut-o pe prima lui soție, Marian a dezvăluit că relația pe care a avut-o cu ea a fost una toxică și că ambii au apelat la violență, crezând că așa ar putea să își rezolve conflictele.

Marian Drăgulescu a recunoscut că a bătut-o pe Larisa, prima lui soție

„A fost o relație nocivă, au avut loc foarte multe scandaluri, certuri. Gândiți-vă că am fost doi tineri care scoteau ce e mai rău unul din celălalt. Ne luam parte în parte, de cele mai multe ori ea sărea la bătaie. Cât de mică e, atât de… Eu sunt un tip care evită până în ultimul moment orice tip de conflict.

Nu îmi plac conflictele, sunt o persoană destul de calmă. Când sunt agitat, prefer să rămân singur și să mă liniștesc. E un episod din viața mea de care nu sunt mândru… Cum spuneam, au fost foarte multe altercații în care sărea.

De multe ori nu am ripostat, dar au fost și situații în care am ripostat și, din punctul acesta de vedere, îmi pare rău că mi-am pierdut cumpătul în acele momente. Am învățat din acele greșeli. Am învățat că trebuie să nu mă mai pun niciodată în acele situații în care să nu mă mai pot controla și, de-a lungul timpului, nu am mai avut…

Nu, niciodată [nu a mai ridicat mâna la o altă femeie], a fost singurul caz și singura relație care a fost de așa natură, cu altercații, scandaluri și certuri”, a declarat Marian Drăgulescu, potrivit Click!.

La un an de la divorțul de Larisa, sportivul s-a recăsătorit cu o tânără numită Corina. Perechea a divorțat în anul 2019. Deși au încercat să-și salveze relația, în cele din urmă, Marian și Corina s-au separat. „Noi ne-am… Am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok!”, a declarat gimnastul în 2019.

Cine este actuala iubită a lui Marian Drăgulescu. „Ne dorim copii”

De mai bine de un an, gimnastul formează un cuplu cu Simona Carmen, de profesie inginer. Perechea s-a cunoscut înainte de ziua de naștere a tinerei. „Viața e frumoasă și merită trăită. Cred că sportul te învață foarte bine acest lucru. Am avut și multe ratări, dar am trecut peste.

Întotdeauna am încercat să-nvăț din lucrurile pe care le-am greșit și să îmbunătățesc pe viitor! Important este că ne potrivim, ne completăm. E ok, ne cunoaștem de un an și puțin. Nu este greu de uitat când ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cu cinci zile înainte de ziua ei de naștere!”, a spus Marian Drăgulescu.

Atât sportivul, cât și Simona își doresc să-și întemeieze o familie, însă nu se grăbesc. „Ne dorim copii. Bineînțeles că vrem să fim un cuplu și din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm ușor, nu ne grăbește nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simțim bine”, a mărturisit Marian Drăgulescu într-o emisiune TV.

