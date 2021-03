Maria Constantin (33 de ani) este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din țara noastră. Recent, în mediul online, cântăreața a dezvăluit că a apelat la o intervenție de mărire a sânilor.

Maria Constantin și-a pus implanturi mamare: „La mulți ani mie”

„Pentru că mâine este ziua mea, am decis că a venit momentul să mă las pe mâna celui mai bun doctor și să îmi rezolv complexul pe care îl am din momentul în care am născut. Am decis, împreună cu domnul doctor, că cea mai bună variantă ar fi implantul mamar 400 CC Full! La mulți ani mie 🍾🎂”, a scris Maria Constantin pe contul personal de Instagram.

„Bravo, fiecare e liber să aleagă ce vrea să facă cu corpul lui. ❤️👏; La mulți ani 🥂 Să știi că arăți superb oricum!!; Doamne-ajută, să fie cu noroc și la mulți ani!!!; La mulți ani fericiți și multă sănătate alături de cei dragi. Ești superbă ❤️”, i-au scris câțiva dintre urmăritori.

VEZI GALERIA FOTO ( 13 )

Fotografii înainte și după intervenție găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Artista a fost căsătorită de două ori. Prima oară cu interpretul de muzică populară Ciprian Tapotă. Fosta perechea și-a oficializat relația în anul 2007 și are împreună un fiu, Codrin (10 ani). Așadar, solista își dorește să-și modifice bustul de mai bine de 10 ani.

Ulterior, solista s-a căsătorit cu regretatul om de afaceri Marcel Toader. Cei doi au divorțat în luna ianuarie a anului 2018. Fostul jucător de rugby s-a stins din viață în august 2019, în urma unui stop cardiac. O perioadă, vedeta a format un cuplu cu fostul jucător de fotbal Dacian Varga.

Ce spune despre o a treia căsnicie?

În prezent, solista formează un cuplu cu un bărbat a cărei identitate nu-și dorește să o dezvăluie. „Eu dintotdeauna mi-am dorit o familie. Probabil și din cauza încercărilor eșuate, oamenii m-au privit mai ciudat.

Nu aș spune nu la o a treia căsnicie. Sunt tânără. Da, sunt într-o relație. Nu am niciun fel de problemă. De ce nu aș împărți viața cu cineva, poate până la adânci bătrâneți, Doamne-ajută?”, spunea solista anul trecut.

Foto: Instagram

Citește și:

Toni Grecu, despre incendiul de la Spitalul Matei Balș: „A fost cel mai greu efort pe care l-am depus vreodată”

Familia Adelinei Pestrițu se mărește: „A venit în viața mea după o pierdere”

Iker Casillas și Sara Carbonero divorțează? Cei doi au trecut prin momente grele în ultimii ani

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro