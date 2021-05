Maria Andria, fosta cucerire a lui Cătălin Scărlătescu, a pierdut o sarcină

Cântăreața Maria Andria (29 de ani) a mărturisit recent că a pierdut o sarcină. Artista, născută în Grecia, și devenită faimoasă cu piesa “Love in Dubai”, lansată în 2016, care a avut în urmă cu doi ani o aventură cu juratul de la “Chefi la cuțite”, Cătălin Scărlătescu. Acum a povestit într-un vlog că a rămas gravidă cu iubitul ei, dar nu a putut duce la bun sfârșit sarcina. După nefericitul eveniment, Maria Andria s-a despărțit de partenerul de viață cu care concepuse copilul.

„Din păcate, i s-a oprit inimioara și acolo s-a întâmplat totul. Eu, înainte să aflu că am rămas însărcinată, am luat medicamente, poate și din cauza asta s-a întâmplat. Dacă vrea Dumnnezeu, poate o să mai rămân însărcinată, eu vreau mulți copii”, a mărturisit Maria Andria, citată de wowbiz.ro.

Anul trecut, artista s-a confruntat cu o problem de sănătate gravă, fiind diagnosticată cu cancer la laringe. Maria a fost nevoită să treacă printr-o intervenție chirurgicală foarte dificilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

„Am fost la mai mulți doctori și au văzut că sunt bolnavă… Eu știam că sunt bolnavă, dar depuneam eforturi să pot să ies la televizor, să fac lumea să zâmbească, știu că există oameni care se simt foarte bine atunci când mă văd. Când am aflat că sunt așa bolnavă, m-am panicat foarte rău și l-am întrebat pe doctor cum o să fac operația. Mi-a explicat cum o să fie și l-am rugat să facă tot ce poate să iasă bine, pentru că vreau să trăiesc, nu vreau să mor și nici să-mi pierd vocea, adică să nu mai pot să vorbesc sau să cânt”, a explicat cântăreața.

Legătura ei cu chef Scărlătescu a ieșit la iveală când a cei doi au fost surpinși de paparazzi, sărutându-se în fața unui club. Maria, denumită de publicațiile mondene atunci drept „blonda lui Scărlătescu” mărturisea la momentul respectiv că totul a fost o întâmplare.

„Eu eram îndrăgostită de un român, cu omul ăla nu a mers, acum nu mai avem nici o legătură. Eu sunt o persoană, și nu mi-e rușine s-o zic… Eu, dacă vreau să uit un bărbat definitiv, o să prefer să am un altul să pot să-l uit. Dacă stau singură, sufletul mă doare. Și l-am văzut pe domnul Cătălin, am stat de vorbă, am băut un pahar de vin și după aia s-a întâmplat chestia aia cu pupatul. Nu era ceva rău, eu nu am nimic cu domnul ăsta”, spunea atunci solista.

Foto – Facebook