Recent, în mediul online, artista Celia (36 de ani) a dezvăluit că ea, sora ei și mama lor au avut COVID-19. Solista a fost internată în spital timp de două săptămâni și două zile. În emisiunea Xtra Night Show, Celia a dezvăluit că mama ei a fost la un pas de moarte după infecția cu noul coronavirus.

Mama Celiei, la un pas de moarte după infecția cu noul coronavirus

„Două zile n-am dormit deloc din disperarea de a o pierde pe mama. Aveam impresia că trăiesc într-un film. Am stat două săptămâni și două zile în spital. I-au pus o perfuzie încât să-i țină inima stabilă, și după ce s-a terminat perfuzia, la jumătate de oră, a început din nou fibrilațiile, o rugam și o imploram din inimă.

Ea chiar se chinuia, nu și-ar fi dorit să plece. A fost la un pas de moarte”, a declarat Celia. „Nu m-aș fi gândit nicio secundă că o să trecem prin așa ceva, eu, care am 36 de ani, și sora mea, care are 38 de ani. Am făcut o pneumonie, am luat tratament acasă, dar, din păcate, ziua a 6-a și a 7-a eu n-am mai reușit să-mi scad febra. (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Am dezvoltat un sindrom intestinal. Nu știu exact cum o să scap de el, nu este deloc ușor și ok, dar virusul ăsta e foarte pervers”, a mai spus Celia. „Experiența «COVID-19» a fost un coșmar pentru mine/noi. Totuși, n-am cuvinte să mulțumesc Lui Dumnezeu că a îngăduit să ne mai avem unii pe alții, să rămână și mama lângă noi.

Dumnezeu a lucrat prin oamenii care ne-au îngrijit, cărora nu știu cum le voi putea mulțumi, însă îi voi purta în rugăciuni. Am fost internați mai bine de 2 săptămâni în Spitalul din Deva, secția Infecțioase, și știu că nimic nu a fost întâmplător. Oamenii de acolo pur și simplu ne-au dat putere și ne-au șters lacrimile…”, a scris solista în mediul online.

Citește și:

Andrei Aradits, declarații surprinzătoare despre Ozana Barabancea și Oana Roman

Ce părere are Lavinia Pîrva despre copiii lui Ștefan Bănică Junior, Violeta și Radu

Fosta soție a lui Andrei Ștefănescu, Antonia, în lacrimi la Chefi la Cuțite

În urmă cu opt ani, solista s-a mutat în Australia pentru a fi alături de soțul ei, Ardeli Ancuța. Pentru viitorul fiului lor, Angelo Ioan, cântăreața spunea în trecut că era ferm convinsă că va rămâne în Australia. Cu toate acestea, Celia, soțul ei și fiul lor au petrecut foarte mult timp în România în ultimii doi ani.

Artista își dorește ca în această perioadă din viața ei să se implice mai mult în cariera muzicală, care a căzut în plan secund în momentul în care a devenit mamă. „Sunt binecuvântată pentru că îl pot lăsa pe Angelo cu mama mea, căci nu aș fi putut să-l las cu vreo bonă sau să-l las doar pe soțul meu să stea cu el”, spunea Celia în 2019.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro