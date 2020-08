Maia Morgenstern, amendată în trafic. Gestul polițistului care a înfuriat-o pe actriță

Maia Morgenstern a relatat într-o postare pe contul său de Facebook despre o întâmplare în trafic care a făcut-o să se simtă „mânioasă”. Aceasta a povestit că a fost oprită de un agent de poliție, care a constatat că actrița avea ITP-ul mașinii expirat. A primit amendă și i-a fost ridicat talonul, lucru pe care nu l-a contestat. Însă, ceea ce a înfuriat-o a fost faptul că polițistul nu purta mască de protecție atunci când s-a apropiat să-i ceară actele.

„După spectacol m-am dus acasă, cu mașina. Puțin după ora 22. Victoriei colț cu Elisabeta. Conduceam prudent, pentru că obosită, pentru că în seara caldă de vară erau mulți pietoni la plimbare. M-a oprit o mașină de poliție. Am oprit, am pus masca de protectie, am deschis geamul. Agentul s-a apropiat. Fără mască (…) Domnul agent, fără mască, fără să respecte niciun fel de distanțare, se apropia din ce în mai mult. A constatat că nu aveam ITP-ul făcut. Mi-a dat amendă.

„Aveți ceva de adăugat la procesul verbal de constatare?”

„Da. Dumneavoastră, domnule agent, nu purtați mască…”

„Nu sunt obligat. Sunt în aer liber. Am vrut să vă pun etilotestul… Puteți plăti amenda…”

Foarte bine. Voi plăti amenda. Dacă greșești, plătești. Fără ironie.

În rest… prevenție, prudență, omenie… hai!

Stăm cu mască” a scris Maia Morgenstern pe Facebook.

Marea actriță a subliniatul faptul că nu a beneficiat „de niciun fel de înțelegere” și că a plătit amenda fără să facă vreun comentariu sau vreo contestație.

„Așa spune legea. Și chiar sunt bucuroasă pentru asta: pot spune exact cum s-a petrecut. P1.S1. Am plătit ameda”, a scris aceasta.

Sursă foto: Instagram

