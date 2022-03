Lora (39 de ani) și Ionuț Ghenu (36 de ani) formează un cuplu din anul 2014. Deși sunt logodiți din 2016, Lora și Ionuț abia recent au stabilit toate detalii legate de nuntă.

Solista a fost recent invitată în podcastul „Lucruri Simple”, găzduit de Horia Brenciu (49 de ani).

Lora și Ionuț Ghenu au stabilit toate detaliile legate de nuntă

„Nu am cum să vă spun asta, decât direct: Lora se mărită! Ionuț e alesul! Despre nuntă, locație, precum și despre formidabilele clipe din viața artistică palpitantă a Lorei, vom povesti luni, la «LUCRURI SIMPLE»! Pregătiți-vă pentru un bibelou de episod!”, a scris Horia Brenciu în mediul online.

Cum a început relația dintre Lora și Ionuț?

„N-a fost nimic la prima vedere. (…) Ionuț a fost tour managerul meu. A fost o perioadă în care nu ne-am prea înțeles. Eu sunt mai autoritară când mă grăbesc și nu aveam răbdare cu el. Era un angajat care tocmai lua contact cu lumea asta. Eu lucrasem numai cu profesioniști”, povestea Lora anul trecut, în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Ionuț, nefiind sigur, punea întrebări, ceea ce e foarte sănătos, dar eu nu aveam răbdare. Am început să ne împrietenim după ce nu ne-am suportat și a vrut să-și dea demisia de câteva ori. Am avut o discuție cu el și i-am explicat ce se mai întâmpla în viața mea”, a continuat.

„Ne-am împrietenit într-un an foarte nasol, aveam două emisiuni TV și am susținut și 130 și ceva de concerte. Problemele din viață ne-au făcut să vorbim, era un fel de terapie de grup. M-am apropiat și de dansatoare și am început să ne deschidem și să ne împrietenim”, a adăugat.

Solista și comediantul Dan Badea (45 de ani) au fost căsătoriți între anii 2012 și 2014. Anterior relației cu Lora, Ionuț a format un cuplu cu actrița Doinița Oancea (39 de ani).

