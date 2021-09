Liliana Mocanu, actrița din „Las Fierbinți”, are COVID-19: „Azi-noapte a fost infernal”

Actriţa Liliana Mocanu, interpreta nevestei lui Firicel din serialul „Las Fierbinţi”, a anunțat că are COVID-19. Și fiica acesteia, Ana, a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. În emisiunea lui Cătălin Măruță, actrița a povestit că trec prin clipe grele.

Liliana Mocanu a mărturisit că a început să se simtă foartă rău sâmbătă, iar Salvarea a venit după patru ore și jumătate.

Am ajuns la Balș (n.r. Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș), am făcut un CT şi se pare că sunt bine pulmonar. Nu sunt vaccinată, am stat numai acasă şi am făcut teste de 3 ori pe săptămână.

Am o durere musculară insuportabilă. Azi-noapte a fost infernal pentru mine. Mă dor toate”, a declarat Liliana Mocanu.