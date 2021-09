Ce a declarat Irinel Columbeanu după ce a făcut COVID-19 și a ajuns la spital

Irinel Columbeanu a fost externat, după ce în urmă cu câteva zile a fost transportat de urgență la spital. Acesta a fost diagnosticat cu COVID-19, însă starea lui de sănătate este acum una bună.

După ce a început să se simtă rău, Irinel Columbeanu a chemat Ambulanța, care l-a transportat la Spitalul Județean Ilfov. Fostul milionar de la Izvorani, în vârstă de 64 de ani, a fost diagnosticat cu COVID-19 și a petrecut câteva zile în spital, sub supravegherea medicilor.

Din fericire, acesta a făcut o formă ușoară a bolii și starea lui de sănătate s-a îmbunătățit rapid, astfel că astăzi a fost externat.

Sunt bine, am ieșit din spital. Nu am nevoie (n.r.- de cineva care să mă ajute). Probabil că da, acum mă voi vaccina, a spus Irinel Columbeanu în exclusivitate pentru FANATIK .

Tot atunci, Nicușor Stan, un prieten apropiat al fostului afacerist, s-a arătat extrem de îngrijorat de soarta acestuia, dat fiind că Irinel Columbeanu avea anumite probleme de sănătate.

Da, mă tem pentru Irinel Columbeanu. Nu mai este chiar tânăr, are și niște probleme de sănătate, probleme cardiace plus acea pareză făcută cu mulți ani în urmă. Se poate vedea și pe mersul lui că nu s-a recuperat complet de la acea pareză, o mână nici nu o folosește tocmai bine. Așa că, e normal, mă tem pentru el și mă rog să îi fie bine”, spunea Nicușor Stan, după ce a aflat că Irinel Columbeanu are COVID-19.