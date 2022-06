Lili Sandu (43 de ani) și Silviu Țolu (31 de ani) formează un cuplu din vara anului 2015. Perechea s-a logodit în mai 2019, în ziua în care actrița a împlinit 40 de ani, și are împreună un fiu, Thomas Jay Cristian, născut în august 2020.

Lili Sandu și Silviu Țolu, la un pas de despărțire înainte de logodnă

Între Lili și Silviu este o diferență de vârstă de 12 ani. „Eu nu am observat-o. Diferența de vârstă nu s-a simțit niciodată între noi, acasă. El s-a maturizat fiind plecat de mic de acasă (n.red.: pentru modelling). A trăit o perioadă fără părinți și așa s-a maturizat”, a explicat Lili Sandu în podcastul „Acasă la Măruță”.

„Silviu mă aduce cu picioarele pe pământ. E foarte liniștit. Este ceva incredibil. Nu cred că este ceva despre care să vorbești cu el și el să nu știe. E un bărbat foarte frumos. Are carismă. Este un bărbat, culmea, pentru că sunt pe cale de dispariție, adevărat. Un bărbat adevărat este un bărbat asumat, un bărbat care înțelege și respectă dorințele unei femei. Un om pe care poți să te bazezi”, a completat.

„Știe să gătească, are dar pentru asta. Îi place, dar nu gătește foarte des. Mă ajută foarte mult. În primul an de maternitate a fost un stâlp pentru mine”, a continuat.

Întrebată dacă au avut și momente de cumpănă în cuplu, actrița a mărturisit: „Da, am avut, înainte să ne logodim. A fost un moment în care ne-am gândit că nu mai corespundeam. Am zis «nu, mai bine nu…». Relația noastră a fost foarte mișto de la început, pentru că am vorbit despre orice. Am fost bine închegați ca prieteni, atât de deschiși. N-a fost nevoie să ne despărțim, dar am discutat despre asta. Când s-a dus Silviu la «Ferma Vedetelor» (n.red.: emisiune Pro TV) și am stat unul fără altul o perioadă, după ce s-a întors am zis că nu avem cum să ne despărțim”.

„Eu și Gerard Butler am fost amici, pentru că aveam foarte mulți prieteni în comun. Dacă ar fi să fac o comparație între Gerard Butler și Silviu Țolu, crede-mă, îl bate Silviu. Arată mult mai bine Silviu. Dar, într-adevăr, e un actor foarte bun”, a mai povestit Lili.

„Ne știm, e un tip extraordinar, pe lângă faptul că e un actor foarte bun, e și un super bărbat”, declara actrița în 2011, înainte de a-l cunoaște pe Silviu.

