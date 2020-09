Laurette, anunț surpriză despre căsătorie: „Am ales un om bun și minunat”

Pandemia de COVID-19 a dat peste cap viața multor vedete, dar se pare că pentru Laurette Atindehou a fost o perioadă cât se poate de favorabilă. Proiectul său muzical cu piese afro se bucură de succes internațional și nici în viața personală nu-i merge rău. Vedeta a profitat la maximum de zilele de vară la malul mării, după cum reiese din fotografiile pe care le-a postat pe rețelele de socializate. În plus, aceasta și-a șocat fanii cu ultimul anunț pe care l-a lansat în online.

Laurette a anunțat că s-a măritat

„De azi mi-am schimbat numele dar în același timp vreau să-mi schimb și destinul…. am ales un om bun și minunat care a fost mereu lângă mine atât la bine, cât și la greu… un om care merită toată iubirea și respectul meu… un om care nu s-a lăsat bătut și a luptat din răsputeri să-i fiu alături… un om bun și credincios de asta aveam nevoie…” – a mărturisit ea.

Însă, la finalul mesajului aceasta dezvăluie că nu s-a măritat și că de fapt le-a făcut o farsă admiratorilor săi.

„Am glumit” – le-a transmis ea fanilor de pe Facebook.

Reacțiile celor care o urmăresc nu au întârziat să apară: „Nu mai sta cu capul în nori, coboară pe pământ”, „Chiar am crezut… dar în primul rând destinul tău îți este schimbat de când ai născut… copilul tău e cel mai de preț si de abia după copil poate urma acel cineva! Nu te descuraja… orice om are perechea lui, într-o bună zi o vei găsi și tu! În viață nimic, dar absolut nimic nu e întâmplător! Dumnezeu are grija de toți și toate!”, sunt două dintre mesajele primite de la admiratori.

Deși anunțul nu a fost unul real, persoana despre care Laurette vorbește pare a fi chiar bărbatul alături de care aceasta se bucură de succes în plan profesional, cântărețul internațional de trap african, pe nume Kc Pozzy.

„L-am cunoscut într-un club, în Londra. El cânta pe scenă și ne-am împrietenit, am vorbit. Trebuia să vină ca să promovăm piesa la toate emisiunile, iar eu trebuia să merg la Londra. El e foarte încântat să vină în România. Nu am vorbit de nuntă. E foarte mișto și ca om și ca artist”, declara Laurette în urmă cu câteva luni într-o emisiune TV.

