Laura Cosoi își ia fetița nou-născută, în turneu prin țară! Actrița joacă în lungmetrajul „Retreat Vama Veche”. Cu cine lasă copilul când e în sala de cinema? | Exclusiv

Laura Cosoi pleacă în turneu cu lungmetrajul „Retreat Vama Veche”, însă o ia cu ea și pe micuța Aida, în vârstă de aproape 3 luni. Actrița urmează să ajungă în marile orașe din România, unde se va difuza filmul proaspăt lansat, în regia lui Petre Năstase.

Laura Cosoi pleacă în turneu cu fiica cea mică: „O alăptez”

“Mergem în turneu, în mai multe orașe, Constanța, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași, Brăila și altele. Voi lipsi câte o noapte de acasă, doar o dată vom fi plecate două nopți. Fetele mari vor sta acasă, Rita e în clasa 0 și nu poate lipsi. Mă duc cu cea mică, pe care o alăptez. Cosmin va rămâne cu fetele, cele trei, și cu socrii mei. În această perioadă i-am rugat să vină să ne ajute”, a declarat Laura Cosoi, pentru Unica.ro

Astfel, Aida, în vârstă de aproape trei luni, va călători cu mama ei, în mai multe orașe din țară. Atunci când ea va fi în sala de cinema, la vizionare, fetița va rămâne în grija unei doamne care o însoțește pe actriță în acest turneu.

„Nu avem bonă în momentul ăsta, ne ajută ba socrii, ba prietenii, ba mamele prietenilor”

“O să vină o prietenă cu mine. Cu siguranță în viitor vom apela la cineva care să ne ajute mai mult și destul de constant. Nu avem bonă în momentul ăsta, ne ajută ba socrii, ba prietenii, ba mamele prietenilor”, a declarat aceasta.

Laura Cosoi spune că s-a distrat copios la filmări, alături de prietenele ei, Adela Popescu și Ada Condeescu. Majoritatea filmărilor pentru lungmetraj s-au desfășurat la mare, însă până în vară, când vremea nu era atât de călduroasă.

“A fost foarte frumos, a fost și greu. Am avut foarte multe secvențe de noapte, dar mie, noaptea, mi se pare că scoate ce e mai bun din noi. Depinde în ce context ești pus. În situația noastră, legat de film, a fost foarte bine. Serile, nopțile erau chiar faine”, mărturisește actrița.

Distracție la filmările pentru lungmetrajul „Retreat Vama Veche”

Ca pe orice platou de filmare, și la secvențele „Retreat Vama Veche” au fost peripeții. Aici însă, a fost și multă veselie. Laura Cosoi își amintește o secvență în care a rămas fără cuvinte, atât ea, cât și colegele de platou. Totul a avut loc când chiar se filma pentru lungmetraj.

“Nu știu fetele dacă au aceeași amintire ca mine, dar ne-a pregătit Petru o surpriză… Am filmat o secvență pe care în mod normal am repetat-o într-un fel, dar când s-a filmat, s-a filmat diferit. Adică actorul și-a smuls cămașa de pe el, fără ca noi să știm că urmează să facă chestia asta. Înțelegi?

Vreau să spun că și eu, și Ada, și Adela nu am gândit o secundă. A fost efectiv cu lacrimi, am râs când am văzut surpriza, care ne-a luat extrem de tare prin surprindere. A fost foarte nostim. Am râs mult de tot pe tema asta”, povestește vedeta.

Laura Cosoi: „Îi dau timp organismului să-și revină”

La premiera filmului, care a avut loc într-un mall din Capitală, zilele trecute, Laura Cosoi a afișat o siluetă de invidiat. Proaspăta mămică aproape că și-a recăpătat silueta de dinainte de sarcină, chiar dacă a născut abia acum două luni și ceva. Nu a scăpat de toate kilogramele acumulate, dar nici nu e presată să facă asta.

“Mai am de dat jos, dar nu-i problemă, nu mă grăbesc deloc. Îi dau timp organismului să-și revină. Copilul e bine, mulțumesc lui Dumnezeu, e sănătos, totul e în regulă. Am timp să dau jos kilogramele. Lucrez foarte mult în perioada asta, așa s-a potrivit ca acest film să iasă acum, mă bucur foarte mult, am energie foarte multă pentru el”, a declarat Laura Cosoi.

Laura Cosoi și alți actori, în turneu cu lungmetrajul „Retreat Vama Veche”, prin orașele mari ale țării

Din distribuția filmului fac parte mai mulți actori, printre care Florin Călinescu, Mihai Mărgineanu, Daniel Nuță, Adela Popescu, Ada Condeescu, Radu Vîlcan și Răzvan Fodor, dar și alte persoane publice cum ar fi Adelina Pestrițu sau Cosmina Păsărin.

