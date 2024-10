Laura Cosoi, problemă de sănătate la două luni de la a patra naștere: „Am făcut o criză”. Cum se simte actrița acum

Laura Cosoi a dezvăluit în mediul online că a făcut o criză de stomac. În ciuda problemelor de sănătate, actrița a reușit să-și ducă la bun sfârșit toate angajamentele din ziua următoare. Laura are patru copii, cel mai mic de doar două luni.

Cum se simte Laura Cosoi după criza de stomac de zilele trecute

Laura Cosoi (42 de ani) a născut cel de-al patrulea copil, o fetiță, Aida, pe 29 iulie. Nouă zile mai târziu, actrița era deja pe platourile de filmare ale emisiunii sale de la Antena Stars, „Vacanță de vedetă”. Laura s-a întors la muncă mai repede decât planificase pentru a filma în avans câteva ediții din show-ul său. După botezul Aidei, actrița și-a reluat activitatea normală. Recent, protagonista din „Retreat Vama Veche” a dezvăluit că s-a confruntat cu o criză de stomac.

„Am făcut o criză de stomac azi-noapte și nici acum nu mă simt prea bine, dar am reușit să ajung să îmi împrospătez blondul pentru că urmează o perioadă de filmări și ședințe foto pentru film. (…) Am crezut că nu o să pot să filmez azi, dar m-am mobilizat și mă bucur, pentru că am niște invitați minunați. Am luat-o și pe Aida cu mine pentru că nu am reușit să las lapte acasă”, a spus Laura Cosoi în mediul online.

Laura Cosoi, despre concediul de maternitate: „Eu cred că este un pericol.”

Actrița este de părere că jobul este o sursă de echilibru în viața ei. În caz contrar, într-o familie cu patru fetițe mici, Laura crede că ar fi copleșită. Când muncește, actrița se încarcă din pasiunea ei și din socializarea cu ceilalți.

„Aș fi putut să ajung la anxietate după nașterea Ritei, când am stat mai mult acasă decât am făcut-o după celelalte două sarcini. E doar părerea mea. Eu cred că acest concediu de doi ani este un pericol. Lipsește profund socializarea care să nu fie neapărat în parc cu alte mămici în care să discuți numai despre copii. Ca femei, avem nevoie și de alte lucruri pe care să le facem. Ok, nu poți să-ți dai copilul la creșă, dar cred că după un an ar trebui să te iei în considerare mai mult”, spunea Laura Cosoi în urmă cu ceva timp, la Fresh by Unica.

Ce ajutor are actrița în creșterea celor patru fetițe

Laura Cosoi nu ascunde că are parte de ajutor în creșterea celor patru fetițe, Rita, Vera, Lara și Aida. Principalul său sprijin este soțul ei, Cosmin Curticăpean, deși și el lucrează. Totodată, familia primește ajutor la curățenie. „Deci nu sunt fără ajutoare”, spunea Laura, la scurt timp după a patra naștere.

În plus, părinții lui Cosmin au venit în București pentru câteva zile ca să-i ajute cu tranziția de la o familie cu trei copii, la una cu patru. Socrii actriței locuiesc la Târgu Mureș.

Câți frați are prezentatoarea TV

Actrița și-a pierdut ambii părinții în ultimii patru ani. Tatăl ei, Marius Cosoi, era profesor de educație fizică la Colegiul Național din Iași și antrenor de handbal și baschet și suferea de diabet. Bărbatul s-a stins din viață în noiembrie 2020, după ce a contractat virusul COVID-19.

Aproximativ trei ani mai târziu, actrița și-a pierdut și mama. Ligia Cosoi s-a stins din viață în decembrie 2023. Mama actriței s-a confruntat în trecut cu cancerul de col uterin. Până la acest moment, însă, Laura nu a vorbit public despre cauza decesului mamei sale.

Laura are o soră, Alina, din căsnicia dintre părinții ei, și doi frați mai mici, Marius și Andrei, din a doua căsnicie a tatălui său.

