Jorge, dezvăluiri incendiare după ce a părăsit Survivor 2023. Pe cine pariază că va câștiga competiția

Jorge a părăsit Survivor România 2023, după o accidentare gravă la unul dintre picioare. Artistul s-a ales cu o ruptură de menisc la piciorul stâng și, deși și-ar fi dorit să-și continue traseul în competiție, a fost nevoit să renunțe și să se întoarcă în România.

Cântărețul se află acum în tratament pentru ruptura de menisc și a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță pentru a vorbi despre experiența sa la Survivor. Artistul a mărturisit că a fost foarte frustrat că s-a accidentat și a trebuit să părăsească show-ul. Jorge a dezvăluit că înainte de a participa la competiție s-a antrenat mental foarte bine, lucru care l-a ajutat enorm pe perioada jocului.

„Cu sănătatea sunt într-un picior. Partea emoțională e cea care doare cel mai tare pentru că eu am plecat frustrat de acolo și nervos și neliniștit din prisma faptului că m-am accidentat. Eu chiar mă simțeam bine acolo, chiar îmi plăcea. M-am simțit ca acasă.

De foarte multe ori am fost cu soția în Dominicană și era destinația mea de suflet. Și când am plecat știam că o să mă simt excelent acolo. Eu eram foarte pregătit și mental, am făcut câteva antrenamente înainte de a pleca în competiție. Și colegii îmi spuneau că o să ajung în finală” – i-a mărturisit Jorge lui Măruță

Jorge, în mijlocul unor tensiuni cu DOC și Vica

Cât timp a fost în competiție, Jorge s-a confruntat și cu anumite situații tensionate provocate de alți concurenți, precum DOC sau Vica Blochina. Într-una dintre discuțiile aprinse, DOC i-a spus lui Jorge că e un “șerpălău”, iar Jorge l-a făcut “viclean”. La rândul ei, Vica l-a acuzat pe cântăreț că îi vorbește pe la spate. Legat de aceste lucruri, artistul a precizat că tensiunile au avut loc din cauza mediului din Dominicană și situației extreme în care se aflau.

“E normal că trebuie să spui lucruri despre ceilalți. Nu e stilul meu ăsta, dar după această discuție în care am fost numit “șerpălău”, s-au cerut și niște scuze. DOC aruncă niște apelative.. Vrea ca publicul să asocieze concurenții cu apelativele pe care el ni le aruncă. El are un debit verbal foarte mere… Eu nu mă cert cu DOC. Survivor e un joc în care trebuie să reziști psihic. Așa erau condițiile acolo, eu nu mă certam cu el” – a adăugat artistul.

Întrebat de Cătălin Măruță cine crede că va câștiga Survivor 2023, Jorge a spus că Ștefi (Ștefania Stănilă) ar putea fi un posibil învingător anul acesta.

Cine ar trebui să câștige Survivor 2023, din punctul de vedere al lui Jorge

„Așa cum am dat și banderola când am ieșit din competiție, i-am dat banderola lui Ștefi… Eu cred că Ștefi are toate calitățile… Bine, mai sunt și alții acolo, mai sunt și de la Războinici, dar m-ai întrebat doar de faimoși. Eu cred că Ștefi merită să câștige Survivor 2023. Are toate calitățile. Are mentalitate de campion. Eu cu ea mă conectam mereu înainte de probe, aveam dorința aia arzătoare să dăm totul pentru puncte, să ajuți ceilalți colegi să se autodepășească.

Eu pe Ștefi o văd o tipă competitivă, la locul ei, cu foarte mult bun simț și matură, în ciudat faptului că mulți de acolo o consideră un copil. Ea nu e un copil, are 25-26 de ani și e foarte precisă” – a adăugat Jorge.

Patru Faimoși, nominalizați pentru eliminare

În ediția de luni, 6 ianuarie, patru concurenți din echipa roșie au fost nominalizați pentru eliminare. Bianca Patrichi și Remus Boroiu au fost nominalizați din partea întregii echipe. Kamara a fost nominalizat de Ada, iar Carmen Grebenișan, de DOC.

Astfel, DOC și Ada au câștigat coloanele de imunitate și nu vor putea fi nominalizați pentru eliminare în cadrul următorului consiliu.

Foto – Facebook