Jorge, despre momentul când a înșelat-o pe soția sa: „Bărbații își caută validarea. Este o tactică a ego-ului”

Jorge a vorbit despre unul dintre momentele delicate pe care le-a traversat în relația cu soția sa. Artistul, pe numele real George Papagheorghe, este căsătorit cu Ramona Prodea de zece ani și împreună au un băiat, David.

Jorge și Ramona au acum o căsnicie fericită, dar în trecut s-au confruntat cu diverse neînțelegeri și au ajuns chiar la despărțire. Mai mult, în cazul lor a existat și un episod de infidelitate, când artistul a înșelat-o pe mama băiețelului său. Totul s-a petrecut înainte ca Jorge și Ramona să devină soț și soție, într-o perioadă în care cei doi se separaseră.

”Când nu ai succes într-un domeniu, poate îl găsești la femei”

Artistul a vorbit despre episodul cu înșelatul în cadrul unui interviu recent și spune că un bărbat care calcă strâmb, caută, de fapt, validarea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

Citeşte şi: Jorge, mărturisiri despre relația cu Ramona Prodea: „Mi-a luat câțiva ani să mă obișnuiesc că soția mea e mai mare cu 10 ani”

Citeşte şi: Cum a reușit Jorge să își salveze căsnicia: „Nu am fost la un pas de despărțire, chiar ne-am despărțit de câteva ori”

Citeşte şi: Jorge, despre cum își crește băiatul: „Am consultat un psiholog pe ideea asta”

Citeşte şi: Soția lui Jorge, siluetă impecabilă în bikini la aproape 50 de ani

”Eu nu mai condamn pe nimeni, mai ales că am făcut-o și eu, dar mai ales că fiecare avem experiențele noastre care ne maturizează. Majoritatea femeilor sunt cele care au fost înșelate și mai nou bărbații spun că femeile sunt cele care înșală. Mesajul meu pentru voi este că nu este despre voi. Bărbații nu înșală pentru că nu sunteți frumoase, minunate, își caută validarea. Este vorba despre el. Este imatur și își caută maturitatea. Când te respecți, nu mai rănești pe altcineva”, spune Jorge, pentru ego.ro.

Artistul este de părere că bărbații ajung să înșele pentru că nu se iubesc îndeajuns și nu se respectă pe ei înșiși.

”Când nu ai succes într-un domeniu, poate îl găsești la femei când ai lipsuri cauți în altă parte. Nici nu știu să explic în cuvinte. Eu cred că este o tactică a ego-ului în care tu nu-ți dai seama că te iubești că trebuie să te iubești si cauți validare în ochii celuilalt. Ajungi la o un moment dat să înțelegi că, de fapt, tu ai o problemă că nu te iubești, și nu te respecți pe tine. În momentul ăla ajungi să cauți validare.” – a adăugat cântărețul.

„La început nici eu nu credeam că vom rezista”

Probleme între Jorge și Ramona au existat și din cauza diferenței de vârstă de 10 ani dintre ei. Dar cum timpul le rezolvă pe toate, relația lor s-a transformat treptat în căsnicia fericită de care se bucură astăzi.

“Noi suntem căsătoriți de 10 ani, exact diferența dintre noi. La început nici eu nu credeam că vom rezista atât. Am realizat că ea nu și-a pus niciodată problema asta. Pe noi ne-a apropiat seriozitatea, implicarea în business, profesionalismul, ambiția, astea au fost lucrurile care ne-au legat.

Sensibili suntem amândoi. La început, când stăteam de vorbă cu ea, mă enervam că era atât de calmă. Acum m-am obișnuit. Mi-a luat patru-cinci ani să mă obișnuiesc că ea are cu 10 ani mai mult decât mine. Când ne-am cunoscut, eu nu știam câți ani are. La 44 de ani, am convins-o să îl avem pe David.” – a precizat Jorge, acum câteva săptămâni, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Jorge a mai fost căsătorit cu Alina Laufer, de care a divorțat în 2012, după cinci ani de relație. Cei doi au o fată, Karina, în vârstă de 14 ani.

Foto – Instagram