Jorge, mărturisiri despre relația cu Ramona Prodea: „Mi-a luat câțiva ani să mă obișnuiesc că soția mea e mai mare cu 10 ani”

Au avut o relație cu multe furtuni și s-au confruntat chiar cu un episod de infidelitate. Au fost aproape de divorț, dar, la un moment dat, Jorge și Ramona Prodea și-au mai dat o șansă, iar acum se simt împliniți. Chiar dacă el are 40 de ani, iar ea 50, diferența de vârstă nu mai e un impediment.

Frumoasa blondă recunoaște că în primul an de căsnicie, când se aflau în vacanță cu copiii, s-a gândit la divorț. Cei doi au făcut mai multe dezvăluiri despre relația lor greu încercată în emisiunea lui Cătălin Măruță.

“L-am iubit total, fără să mă gândesc dacă o să mai fim sau nu împreună”

„Noi suntem căsătoriți de 10 ani, exact diferența dintre noi. La început nici eu nu credeam că vom rezista atât. Am realizat că ea nu și-a pus niciodată problema asta”, a mărturisit Jorge, în emisiunea lui Măruță, la Pro TV.

“L-am iubit total, fără să mă gândesc dacă o să mai fim sau nu împreună. Pur și simplu mă bucuram de viața împreună și de relația noastră”, a completat Ramona Prodea.

“Pe noi ne-a apropiat seriozitatea, implicarea în business, profesionalismul, ambiția, astea au fost lucrurile care ne-au legat. Sensibili suntem amândoi. La început, când stăteam de vorbă cu ea, mă enervam că era atât de calmă. Acum m-am obișnuit”, a subliniat Jorge.

„Când ne-am cunoscut, eu nu știam câți ani are. La 44 de ani, am convins-o să îl avem pe David”

Cu toate astea, discuții există și la ei. “Asta nu înseamnă că noi nu ne certăm, că nu avem nevoie de spațiu. Mi-a luat patru-cinci ani să mă obișnuiesc că ea are cu 10 ani mai mult decât mine. Când ne-am cunoscut, eu nu știam câți ani are. La 44 de ani, am convins-o să îl avem pe David”, a mai spus Jorge.

Ramona a vrut să divorțeze în primul an de mariaj

Pe de altă parte, Ramona are convingerea că această relație a ajutat-o să rămână tânără, să facă mai mult sport, să mănânce mai sănătos.

„Primul an pentru mine a fost cel mai dificil, până ne-am calibrat. La un moment dat, mă hotărâsem, eu nu mai pot așa, vreau să divorțăm. Atunci aveam noi niște discuții. Da, eram în vacanță și, în momentul acela, cumva m-am simțit ușurată.

Am zis că asta e, înseamnă că nu a fost să fie, dar nu stric acum vacanța copiilor. Dar a fost ceva magic în vacanța respectivă, că ne-am reconectat și au dispărut toate îndoielile și toate frământările mele. Eu de atunci nu m-am mai gândit niciodată la asta”, a precizat soția lui Jorge.

Ce o deranjează la Jorge

Ramona a recunoscut că este și există lucruri în comportamentul soțului ei care o deranjează. „Când este la volan, în cele mai nepotrivite momente, fix atunci se găsește să facă ceva: să se întoarcă la David, să îi așeze scaunul, să îi dea jos căciula. Înainte să plece la Survivor îi spuneam să facă stânga sau dreapta în trafic, iar el a spus că acest lucru nu îi va lipsi în junglă”, a spus Ramona.

Jorge mai are un obicei care a lăsat-o fără cuvinte pe partenera lui de viață.

„Nu mă mai enervează acum, dar la început m-a și speriat puțin. Se trezea noaptea și cânta, dar nu cânta orice. Îi vin idei de melodii în minte și le înregistrează pe telefon. Piesa „Nimeni nu-i perfect” a visat-o”, a mai spus ea.

Foto: Facebook, PR