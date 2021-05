Invitată în emisiunea Legendele, moderată de Dan Negru (50 de ani), Irina Loghin (82 de ani) a dezvăluit o întâmplare dramatică din copilăria ei. Interpreta de muzică populară a mărturisit că a „rămas marcată pe viață” de experiența nefericită.

„Am rămas marcată pe viață de o întâmplare destul de emoționantă. Stăteam într-un cătun, [unde] veneau lupi. Fratele meu și un vecin mi-au zis să merg să duc oile înapoi. Și m-am dus, am urcat prin lăstărișul ala, până sus. Îmi era puțin urât”, a început artista.

Irina Loghin a fost marcată în copilărie de această dramă

„Când am ajuns acolo erau foarte mulți scaieți din ăștia cu mărăcini, care agățau. Și lângă ei văd un câine. Stătea cu capul în jos și când m-a simțit a făcut ochii mari la mine. Aveam o cățelușă lup și am crezut că este cățelușa mea, Dolfa. Când m-am dus mai aproape mai erau vreo șase, șapte. Era o haită de lupi. Am început să țip.

Fratele meu era destul de departe de mine. Oile au mirosit treaba asta… m-au și auzit țipând și au început să fugă. Eu după oi și lupii după mine. Fratele meu și celălalt băiat au început să fluiere când m-au văzut coborând. Am rămas cu o teamă…”, a încheiat Irina Loghin, în emisiunea lui Dan Negru.

Din anul 1975, Irina Loghin este căsătorită cu fostul luptător Ion Cernea (85 de ani). Când și-au oficializat relația, Irina avea 36 de ani și era însărcinată în șapte luni cu primul lor copil, Ciprian.

Cununia religioasă au făcut-o un an mai târziu. „Sportiv fiind, mergeam la Centrul de pregătire 23 August. Vizavi de centru locuia cântărețul Benone Sinulescu, pe care l-am cunoscut și ne-am împrietenit.

Mergeam împreună la spectacolele de la Ansamblul Ciocârlia. Irina venise cam de un an, doi la Ansamblul Ministerului de Interne. Așa ne-am cunoscut”, povestea Ion Cernea în trecut.

Interpreta și fostul sportiv au doi copii, un fiu și o fiică, Ciprian (46 de ani) și, respectiv, Irinuca (43 de ani). Fiica perechii a călcat pe urmele celebrei sale mame, devenind artistă, în timp ce fiul cuplului lucrează în domeniul imobiliar.

În vara anului trecut, Irina Loghin, soțul ei, fiul și nora lor au avut COVID-19. Din fericire, toți au fost asimptomatici. În vârstă de 43 de ani, fiica Irinei Loghin își dorește să devină mamă alături de soțul ei, Bogdan Barb. Perechea s-a căsătorit în 2018. „Dorim ca anul acesta să-i facem un nepoțel mamei. Ne chinuim foarte mult să-i îndeplinim dorința.

Am mers la medic, urmez un tratament. Medicii fac și ei ce pot, acum trebuie să mai vrea și Dumnezeu. Nu e o problemă medicală, suntem sănătoși amândoi, dar bebelușul se lasă așteptat”, mărturisea Irinuca în februarie 2021.

