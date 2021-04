Ion Ţiriac a avut COVID-19, iar apoi s-a vaccinat: „Am avut norocul norocului”

Omul de afaceri Ion Ţiriac, în vârstă de 82 de ani, a mărturisit că a fost bolnav de COVID-19, dar că a trecut prin boală fără să simtă. Acesta s-a infectat în timp ce se afla într-o vizita la fiica sa, în Statele Unite ale Americii.

„Am avut norocul norocului, am trecut prin ea fără să simt, aproape nu știam că o am la vârsta asta tânără la care sunt, la 82 de ani n-am avut absolut niciun simptom. Se întâmplă, mai bine așa decât altfel. Am fost la un test de rutină, am fost în Statele Unite, de-acolo am luat-o, de la fiică-mea care a luat-o de la Universitate. Am trecut toți peste cu bine, mulțumesc lui Dumnezeu”, a declarat fostul tenisman, potrivit observatornews.ro.

Ion Țiriac a dezvăluit că și-a făcut și vaccinul împotriva COVID-19: „Având în vedere că mi-a venit rândul la vaccin, le-am făcut pe amândouă. L-am făcut pe cel pe care mi l-a dat, mi se pare că Pfizer. Este un vaccin ca toate vaccinurile. N-ai cum să nu-l faci dacă ai puţină minte în cap.”

