Ioana Năstase a intentat divorțul de Ilie Năstase, după ce a dezvăluit că fostul jucător de tenis a agresat-o. Chiar dacă așteaptă primul termen al procesului, cei doi nu și-au văzut de viață separat și mai mult, vor petrece Paștele împreună.

Ioana și Ilie Năstase vor petrece Paștele împreună, chiar dacă sunt în proces de divorț

„Eu aştept termenul de divorţ, el citaţia. Paştele îl facem împreună, cum oare să-l las singur pe Ilie?! El are o relaţie foarte frumoasă cu familia mea şi chiar este iubit de ei, cu toate că ştiu şi ei ce s-a întâmplat în iarnă. Da, vom fi împreună, dacă suntem în post, trebuie să iertăm. Între noi s-au mai liniştit apele, el şi-a mai schimbat comportamentul, eu sunt la fel. Decizia divorţului nu mă face să-mi schimb atitu­­dinea, sunt empatică faţă de el”, a declarat Ioana Năstase pentru Click.ro.

Întrebată dacă va păstra numele de Năstase după divorț, Ioana a precizat că nu ține neapărat la acest lucru, dar dacă fostul sportiv i-l va oferi, îl va păstra cu plăcere. Dacă nu, se va întoarce la numele de fată, Simion.

„Nu am înţeles de ce unele femei au ţinut aşa de tare să-l poarte. Până la urmă e meritul lui Ilie acest nume. Doar dacă mi-l lasă el de bună voie, eu îl păstrez”, a declarat aceasta.

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit civil pe 25 aprilie 2019, iar în iunie 2020 au făcut și cununia religioasă. Cu câteva săptămâni înainte depuseseră actele de divorț la notar și susțineau că nu mai este cale de împăcare, dar până la urmă au ajuns împreună la altar. Cei doi i-au avut nași pe Ciprian Marica și soția sa, Ioana.

Ioana este cea de a cincea soţie a campionului mondial la tenis, el fiind în trecut căsătorit şi cu Brigitte Sfăt (din 2013 – 2018), Amalia Teodorescu (din 2004 – 2010), Alexandra King (din 1984 – 2002), Dominique Grazia ( din 1972 – 1982).

Ce s-a întâmplat între Ioana și Ilie Năstase

„Eu am venit de la munte unde [îmi] petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în București, am luat masa în oraș cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanță. Am ajuns acasă și… am rămas șocată. O ploaie de palme! Folosesc acești termeni ca să păstrez cât de cât decența. Nu mi s-a întâmplat așa ceva în viața mea. Pentru că nu știam dacă mai ies vie, am chemat poliția.

Am ieșit pe ușă, m-am urcat în mașină și am plecat direct spre Constanța. Eu nu i-am dat lui niciun motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influențat. Sunt anumite persoane care au influență asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte așa. Tind spre divorț. Voi vedea în perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniștesc”, mărturisea Ioana Năstase în luna ianuarie.

