În martie 2022, însă, Ilinca Vandici a stârnit un val de reacții negative după ce, în cadrul podcastului lui Damian Drăghici, a spus că i-ar ierta orice soțului ei, Andrei Neacșu. Ilinca și Andrei sunt căsătoriți din octombrie 2017 și împreună un fiu, Zian, în vârstă de 4 ani.

„Bun găsit! Am fost atentă la tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Am revăzut declarațiile mele pentru a putea înțelege ce anume a generat reacții virulente și chiar online bullying. Revăzând imaginile, analizându-le, mi-am dat seama că întrebările și temele abordate în ultimele mele apariții au fost atât de personale încât cu siguranță nu am reușit să explic, să nuanțez anumite aspecte sau contexte la care făceam referire”, a început prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici, prima reacție la valul de critici primite la ultimele sale declarații

„Poate și emoțiile și-au spus cuvântul și poate și ele au generat o alegere neinspirată a cuvintelor, însă toate declarațiile mele au fost făcute cu bună credință, din dorința de a împărtăși cu voi cât mai multe lucruri din viața mea. Nu mi-am propus să generalizez sau să exprim, să expun reguli și nu, în niciun caz nu mi-am propus să jignesc pe cineva”, a continuat.

„Mi-am dat seama că în ultima perioadă nu am reușit să transmit și să comunic mai clar ceea ce simțeam, dar nici nu mi-am imaginat că voi lăsa loc de interpretări duse la extrem. Mă întristează foarte tare că o parte din cei care mă blamează și spun că ei susțin femeile, egalitatea, pacea și iubirea, sunt cei care ajung să facă bullying”, a mai spus.

„Relația mea cu Andrei, cu soțul meu, este o relație cât se poate de normală. O relație în care ne iubim, ne respectăm, o relație pe care efectiv o construim în fiecare zi. Într-o familie, membrii ei își fac propriile reguli astfel încât lucrurile să funcționeze și să fie în permanență o echipă. Același lucru se întâmplă și la noi. Ne împărțim sarcinile astfel încât să ne putem dezvolta viața profesională în armonie cu cea personală”, a completat.

„Avem zilnic activități cu copilul, atât împreună, cât și separat. Eu mă ocup de cumpărături pentru că da, eu știu de ce avem nevoie în casă. Eu am schimbat scutecele pentru că am ales să fac acest lucru și multe altele cu bucurie. Nu este un adevăr universal valabil”, a explicat.

„Da, îl apreciez pe soțul meu pentru că este un bărbat muncitor. Este un bărbat responsabil, care poate să aibă grijă de familia lui. Și-a construit un business și îl admir pentru asta. Cred că fiecare dintre noi căutăm să avem în jurul nostru oameni frumoși, puternici, care să ne inspire”, a adăugat.

„Aș vrea să lămuresc acest «aș ierta orice». Într-adevăr, lipsa explicațiilor și o folosire neinspirată a cuvântului «orice» au generat reacții agresive. Discutând despre o situație ipotetică, pe moment, recunosc că gândul mi-a fugit la experiențele din relațiile trecute, la infidelitate, și am zis că acesta ar putea fi cel mai grav lucru pe care soțul meu ar putea să-l facă”, a mai declarat.

„Nu m-am gândit o secundă că o să mergeți atât de departe încât să vorbiți despre violență, despre abuz, despre crimă sau alte nenorociri. Aici am greșit, sunt total împotriva lor și ar fi trebui să subliniez acest lucru foarte clar. De altfel, am fost mereu împotriva violenței de orice fel și îmi pare sincer rău dacă am lăsat acum să se înțeleagă altceva”, a mai spus.

Ilinca Vandici: „Sunt o persoană publică și declarațiile mele pot deveni repere”

„Când am spus că soțul meu este pe primul loc mă refeream la faptul că soțul meu a apărut primul în viața mea și, odată cu nașterea lui Zian, nu l-am uitat. Am încercat să nu îl neglijez. Nu am uitat să petrec timp cu el, să comunicăm, să-i ofer înțelegere, afecțiune, interes, susținere, aceleași lucruri le-am primit și eu, la rândul meu, ca să păstrăm legătura dintre noi. Fiecare dintre ei are un loc special în inima mea”, a continuat.

„Sunt o persoană publică și declarațiile mele pot deveni repere pentru urmăritorii mei, de aceea am vrut să revin cu lămuriri. Este o lecție de comunicare pentru mine, este o învățare continuă. Acest trend de anulare profesională și personală existent în ultima perioadă în social media este cu adevărat toxic. (…) Am simțit să revin din dorința de a fi transparentă și din respect pentru această relație pe care am construit-o împreună în toți acești ani”, a încheiat.

