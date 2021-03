Recent, pe contul personal de YouTube, Ilinca Vandici (33 de ani) a publicat un videoclip în care le-a vorbit abonaților ei despre decesul tatălui ei și despre cum a depășit acea perioadă extrem de dificilă din viața ei.

Ilinca Vandici, mărturisiri emoționante despre pierderea tatălui ei

„Tata suferea de o boală, care și până în ziua de azi cumva e incurabilă, cancer. S-a luptat 5 ani de zile cu această boală. După 5 ani de zile, din păcate, organismul lui a cedat. (…) Tot speram că poate lucrurile se vor rearanja cumva, că poate vom reuși să luptăm până la sfârșit și că o să se vindece.

Nu a fost să fie. Cel mai mare regret pe care îl am este că în ultimii ani nu am reușit să fiu lângă el. Pe cât de mult mi-aș fi dorit sau pe cât de mult aș fi putut. Eram un copil și nu conștientizam cât de important e asta.

Eu eram deja mutată la București și, evident, luată în vâltoarea evenimentelor care se întâmplau aici, faptul că deja începusem munca, cumva nu mi se mai părea atât de important să merg acasă. O făceam, însă nu o făceam atât de des pe cât aș fi putut poate. Și nici n-am considerat că e necesar.

Am fost chemată de urgență, am fost sunată de mama exact cu o zi înainte să se întâmple și mi-a spus că e necesar să vin acasă pentru că tata nu se simte bine deloc. Am luat avionul a doua zi de dimineață. Am ajuns la el, era în spital, și practic am senzația că m-a așteptat.

Pentru a ne lua rămas bun, pentru a ne spune ultimele cuvinte și pentru a încerca să plece cumva împăcat din lumea asta cu toate că știa că mă lasă și pe mine și pe sora mea și pe mama. (…) Ăsta este lucrul de care mi-e cel mai frică din viață, în afară de Dumnezeu, mi-e frică de moarte și mi-e frică și mai mult de când îl am pe Zian”, a mărturisit Ilinca în lacrimi.

Pentru urmăritorii ei, Ilinca a spus care au fost lucrurile care au ajutat-o: trecerea timpului; faptul că s-a lăsat să sufere și să plângă; conversațiile cu ceilalți despre ceea ce a trăit și simțit și terapia.

„Tata era un om exemplu din toate punctele de vedere. Un om puternic, un om frumos, un om cu substanță, un om care găsea rezolvare pentru orice, un stâlp al familiei. Un bun sfătuitor, un bun ascultător. (…)

Un om care m-a susținut, care a crezut în mine și care mi-a oferit educația pe care o am și astăzi. Un om datorită căruia sunt ceea ce sunt astăzi”, a mai spus Ilinca.

În anul 2017, luna octombrie, vedeta de televiziune s-a căsătorit cu Andrei Neacșu (29 de ani). Cuplul are împreună un fiu, Zian, născut cu doar câteva luni înaintea nunții, în iulie 2017.

