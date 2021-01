Deja de un an, Ilinca Vandici (34 de ani) publică săptămânal videoclipuri pe YouTube. În cel mai recent, a avut-o invitată pe Andreea Mantea (34 de ani), alături de care a jucat AM/N-AM.

Au răspuns mai multor întrebări printre care și dacă au vorbit (bârfit) vreodată un coleg de la Kanal D. Amândouă au spus că da. „Ți-o zic. Inclusiv pe tine te-am bârfit!”, a zis Ilinca.

Andreea a răspuns: „Păi tu ce crezi că eu nu te-am bârfit pe tine?”. Prima care a dezvăluit despre ce era vorba a fost Ilinca.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

„Eram fierte la un moment dat, noi, colegele de la Kanal D. «Măi ce face Mantea de are 500 de mii de like-uri pe Instagram?» Jur că am zis, am zis. Toată lumea și-a dat cu presupusul, eu am pus doar întrebarea”, a spus.

Andreea Mantea a răspândit zvonuri despre Ilinca Vandici la Kanal D

„Eu am făcut așa, pentru că la un moment dat nu mai rezistam psihic în Turcia și te urmăream pe Instagram. Ți se adresau întrebări și cineva ți-a scris: «Te-ai muta într-o altă țară?» și tu ai zis da.

Ei, și de când am văzut, pentru că eu îmi doream să vin acasă, am început să împrăștii. Am sunat pe toată lumea din Kanal D să întreb dacă nu cumva ai vrea să vii în Turcia în locul meu”, a mărturisit Andreea Mantea.

„Nu cred că ai făcut asta. Nu cred că ai făcut asta (…) Dar nu puteai să mă suni? (…) Cu copilul ce făceam?”, a spus Ilinca. „Da, asta m-a oprit pe mine să visez, nu …”, a adăugat Andreea.

„[Nu] să răspândești zvonuri”, a fost completată de Ilinca. În același videoclip, prezentatoarele TV au dezvăluit că au uitat să-și ia fiii de la grădiniță.

Ilinca și Andreea au uitat să-și ia fiii de la grădiniță

„Nu știam că a trecut timpul. M-am trezit că era târziu”, a spus Andreea. Apoi, Ilinca a zis: „Fix așa stăteam, filmam vloguri când mă uit la ceas și văd că e ora 17:05. Zic: «Haide că mai filmăm unul apoi aoleu, dar copilul? Am uitat să zic să ia copilul».”

„La mine nu-l lua nimeni, eu trebuia să-l iau și mi-am dat seama foarte târziu. Am sunat pe toată lumea să meargă să-l ia, mergeam și eu, și-am zis să vedem cine ajunge primul”, a spus Andreea.

„Copiii n-au simțit pentru că au fost înconjurați de atenția educatorilor”, a completat Ilinca. În anul 2017, luna octombrie, Ilinca s-a căsătorit cu Andrei Neacșu (29 de ani). Cuplul are împreună un fiu, Zian, născut cu doar câteva luni înaintea nunții, în iulie 2017.

Din fosta relație cu luptătorul Cristian Mitrea, Andreea Mantea are un fiu, David, în vârstă de 5 ani. În prezent, vedeta TV formează un cuplu cu un bărbat a cărui identitate nu-și dorește să o facă publică.

Foto: Instagram

Citește și:

Paula Chirilă a spus ce diagnostic a primit după ce a fost preluată de ambulanță din platoul unei emisiuni TV

Simona Halep, despre copii: „Nu aș fi niciodată capabilă să-mi sacrific familia pentru tenis”

Alin Oprea, mesaj emoționant pentru aniversarea iubitei lui Medana

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro