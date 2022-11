George Buhnici, o nouă controversă în mediul online: „Bărbații fac muncile cele mai grele!”

George Buhnici (41 de ani) a făcut o nouă postare controversată pe rețelele de socializare, la patru luni de la derapajul din vară, când a făcut o serie de remarci scandaloase legate de aspectul fizic al femeilor.

Buhnici a scris în postarea sa recentă că bărbații sunt cei care fac muncile cele mai grele și periculoase și tot ei aduc mai mulți bani în casă, pentru că au salarii mai mari.

Așa cum era de așteptat, mesajul său a stârnit o serie de reacții din partea internauților, care nu au fost de acord cu cele spuse de vlogger.

Printre cei care au comentat afirmațiile lui Buhnici s-au numărat și persoane care îi aprobă postarea:

Amintim că la jumătatea lunii iulie a acestui an, fostul prezentator de la Pro TV, aflat la momentul respectiv la mare, a vorbit despre înfățișarea femeilor „cu celulită și vergeturi”pe care le-a văzut pe plajă, punctând că el se simte norocos pentru că soția lui arată „ca o minoră”.

Deci, dacă aţi investi în săliţă cât investiţi în tatuaje, cred că am fi toţi mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală (…) Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâ*e și la bu*i? Aia vreau să văd la mare! (…) Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”.

Declarațiile au stârnit un val de reacții în rândul opiniei publice, iar la circa două săptămâni după ce le-a făcut, George Buhnici și-a cerut iertare public.

O să o spun pe șleau. Da, am vorbit ca un mârlan, ca un băiețaș de cartier fără pic de minte-n cap și fără nicio experiență de viață, ca și cum aș fi fost fumat sau cel puțin amețit de băutură. Mulți dintre cei care mă cunosc chiar m-au întrebat dacă nu cumva am fost sub influența unor substanțe. Nu, nu am fost, nu am această scuză. Eram poate doar euforic datorită atmosferei de festival, mai ales după atâta vreme de stat mai mult prin casă. (…)

Vreau să-mi cer scuze public tuturor celor pe care i-am jignit, celor pe care, fără să-mi dau seama, într-o pauză de rațiune , i-am și mai ales le-am agresat prin limbaj, prin grobianism și prin lipsa de politețe. Așa cum ați aflat probabil, am plătit și încă plătesc scump pentru acest episod, care a făcut atât de multe valuri pe internet și în media.