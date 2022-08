Gabi Bădălău, oprit de poliție după ce a luat copiii să petreacă weekendul cu ei

Continuă seria scandalurilor dintre Gabi Bădălău (34 de ani) și Claudia Pătrășcanu (43 de ani). Sunt trei ani de când cei doi au decis să divorțeze, iar de atunci își aruncă frecvent acuze unul altuia. Claudia și Gabi au împreună doi băieți – Gabriel (7 ani) și Nicholas (5 ani).

În acest weekend, Gabi s-a acasă la Claudia să ia băieții pentru a petrece sfârșitul de săptămână cu ei. Afaceristul a povestit în mediul online cum Claudia a avut o atitudine suspectă când a ajuns la ea.

Ajung la ea la poartă, ies copiii, îmi sar în brațe de bucurie, iese și ea filmându-mă pe ascuns și spunându-mi că sunt foarte foarte obosit, întrebându-mă ce se întâmplă cu mine, de ce am venit drogat să iau copiii. Cu toate astea, nu o bag în seamă. O evit chiar dacă mă provoacă și plec împreună cu cei mici.

Să vă spun ce s-a întâmplat astăzi, un nou episod marca Claudia scandal. M-am dus vineri la ea la poartă să iau copiii în weekend la mine, conform înțelegerii verbale și scrise pe care am avut-o cu ea și conform hotărârii judecătorești.

Pe drum, Bădălău a fost oprit de un echipaj de poliție, iar oamenii legii i-au spus că fosta soție, Claudia Pătrășcanu, făcuse sesizare:

Pe drum, la taxa de pod, 2 motociclete de poliție plus o altă mașină de poliție m-au oprit, aceștia spunându-mi că e o sesizare la 112 venită din partea Claudiei, cum că am luat copiii cu forța, că ea e mama îngrijorată. Cum că tatăl conducea cu minorii sub influența drogurilor. M-am supus ambelor teste, atât de alcool cât și de droguri, toate fiind negative.

Ce vreau să menționez este că această „mamă minunată” prin tot ce face cu atâta ură, răutate și dușmănie afectează cei doi copii pe care îi avem împreună. Ce e foarte important și o să se vadă pe înregistrarea pentru care am făcut solicitare poliției române este cum cei doi copii sunt efectiv speriați, plângeau, spuneau tot felul de lucruri sensibile.