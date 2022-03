Fosta soție a lui Pepe, Raluca Pastramă, este însărcinată cu al treilea copil

La doar câteva zile de la anunțul lui Pepe (42 de ani) că va deveni tată pentru a treia oară, fosta lui soție, Raluca Pastramă (30 de ani), a dezvăluit că este însărcinată.

Pepe și Raluca au divorțat în februarie 2021 și au împreună două fiice, Maria (8 ani) și Rosa Alexandra (6 ani). Din iunie 2021, solistul formează un cuplu cu make-up artista Yasmine Ody (26 de ani), alături de care, anul acesta, va deveni tată pentru a treia oară.

La rândul ei, Raluca va deveni mamă pentru a treia oară alături de iubitul ei, Ibrahim (27 de ani).

„Da, este adevărată informația dumneavoastră. Sunt gravidă. Suntem foarte fericiți. Ibrahim mi-a dovedit că mă iubește, iar acest copil este rodul dragostei noastre. Nu am vrut să vorbesc până acum despre acest lucru pentru că nu-mi place să fiu subiect de presă”, a declarat Raluca Pastramă, pentru CANCAN .

Potrivit Spynews, Raluca va mai avea o fetiță. Pentru Playtech, în iunie 2021, Raluca a dezvăluit de ce a divorțat de Pepe.

„Eram prea copilă când am început această căsătorie. Apoi, repede, am devenit un copil care, la rândul lui, avea alt copil. Nu am știut să manageriez, să controlez anumite situații și lucruri, pe care nu mai doresc să le amintesc. Iar toate chestiunile astea s-au întors împotriva mea. Nu e un reproș pentru nimeni ce spun acum, ci doar o constatare”, a spus.

„Am ales atunci să trec în planul al doilea, să-i pun pe ceilalți în prim-plan. Azi nu aș mai face aceeași alegere. Nu e bine să te neglijezi, să accepți să intri pe un plan secundar, fiindcă așa m-am pierdut pe mine însămi. În viață trebuie să înveți să ai grijă și de tine. Nu faci asta, comiți o greșeală care te poate costa foarte scump!”, a încheiat atunci.