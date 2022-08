Secretul Flaviei Mihășan pentru o siluetă de invidiat, după două nașteri. „Nu cred în diete!”

Flavia Mihășan (38 de ani) și-a revenit complet după cele două nașteri și a dezvăluit recent cum se menține într-o formă de zile mare. Fosta asistentă de la “Neața cu Răzvan și Dani” practică sport de când se știe, iar acest lucru a avut o contribuție imensă în recuperarea rapidă după nașteri. Flavia este mama a doi copii – Carol (2 ani) și Tudor (11 luni).

Fac sport de când eram copil. Nu am putut să mă opresc nici măcar în timpul sarcinii. Bine, nu am făcut în ultimele luni, dar am mers foarte mult pe jos, făceam pilates cât puteam. Există exerciții speciale pentru femeile însărcinate. Imediat după sarcină, după cele 6 săptămâni m-am reapucat, ușor, ușor. Corpul meu este obișnuit cu genul acesta de mișcare și mă dor oasele dacă nu fac.

Mă doare spatele, mă doare gâtul. În plus, primești un flux de energie în timp ce te miști, cred că acest lucru îmi face bine. Pentru mine, mișcarea este esențială – a dezvăluit Flavia, pentru ego.ro.